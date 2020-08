Cât de utile sunt, de fapt, mașinile electrice și de ce trebuie folosite în oraș

Adoptarea la scară largă a vehiculelor electrice ar putea salva miliarde de dolari și mii de vieți. Și totul începe de la o schimbare mică.

Cercetători de la Universitatea Northwestern au combinat modelarea climatică cu datele privind sănătatea publică pentru a evalua impactul vehiculelor electrice (VE) asupra vieții și economiei. Studiul e realizat pentru ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii acum.

Ipoteza a fost să vadă ce impact pot avea mașinile electrice. Ei bine, conform cercetării, înlocuirea 25% din autovehiculele cu motor cu ardere internă cu mașini electrice ar duce, în SUA, la o economie de 17 miliarde de dolari anual. În același timp, ar scădea din efectele nocive ale schimbărilor climatice și nivelul de poluare a aerului.

În scenarii mai agresive, înlocuind 75% dintre automobile cu mașini electrice și crescând producția de energie din surse regenerabile, ar putea fi economisite până la 70 miliarde de dolari anual.

„Din punct de vedere tehnic, oamenii dezvoltă soluții la schimbările climatice de ani de zile. Însă trebuie să evaluăm cu rigurozitate aceste soluții. Acest studiu prezintă o privire nuanțată asupra vehiculelor electrice (VE) și a generării de energie, constatările indicând că adoptarea VE nu ar reduce doar emisiile de gaze cu efect de seră, ci ar salva și numeroase vieți.”

Daniel Horton, autor al studiului

Cercetarea despre impactul mașinilor electrice se întinde pe șase ani

Pentru a efectua studiul, Horton și echipa sa au analizat datele privind flota de vehicule și emisiile începând cu anul 2014. Dacă 25% dintre conducătorii auto din SUA ar fi adoptat VE în 2014, emisiile de dioxid de carbon (CO2) ar fi fost atenuate cu 250 milioane de tone.

Deși impactul emisiilor de carbon asupra climei este bine documentat, motoarele cu ardere produc și alți poluanți nocivi, cum ar fi particulele în suspensie și precursorii ozonului de la nivelul solului. Acești poluanți pot provoca o mulțime de probleme de sănătate, inclusiv astm, emfizem, bronșită cronică și, în cele din urmă, moarte prematură.

Poluanții interacționează cu mediul lor, afectând chimia și condițiile de vreme din zonele atinse. Pentru a ține seama de aceste interacțiuni, cercetătorii au utilizat un model de chimie climatică dezvoltat în cadrul Geophysical Fluid Dynamics Laboratory.

Jordan Schnell, cercetător postdoctoral în laboratorul lui Horton, a utilizat modelul pentru a efectua experimente care stimulează simultan condițiile meteorologice și chimia atmosferei. A observat, de asemenea, modul în care emisiile provenite de la motoarele cu ardere și de la generatoare interacționează între ele sau cu alte surse de emisii în mediul lor.

Cu acest model, cercetătorii au simulat schimbări ale poluanților atmosferici în 48 de state din SUA, pe baza diferitelor niveluri de adoptare a VE și de generare a energiei din surse regenerabile. Apoi au combinat aceste date cu informații referitoare la sănătatea publică, obținute de la US Environmental Protection Agency (EPA).

Această combinație a permis echipei de cercetare să evalueze consecințele asupra sănătății a schimbărilor calității aerului în fiecare scenariu de adoptare a VE.

Echipa de cercetare a alocat valori în dolari pentru daunele asupra climei și sănătății care ar putea fi evitate prin adoptarea VE. Acest lucru a fost realizat prin aplicarea costului social al carbonului și a valorii indicatorilor de viață statistici la rezultatele obținute în studiu.

Aceste instrumente utilizate în mod frecvent fixează un cost social daunelor pe termen lung asupra sănătății, mediului și agriculturii. „Costul social al carbonului și valoarea vieții statistice sunt indicatori mult studiați și la fel de dezbătuți”, a declarat Horton.

„Dar sunt folosiți în mod regulat pentru a crea politici publice. Studiul nostru contribuie la introducerea unei valori tangibile asupra consecințelor în mare parte intangibile pe care emisiile de gaze le au în sfera publică, atmosfera noastră comună.”

Studiul a fost sprijinit de Ubben Program for Carbon and Climate Science și de National Science Foundation și a inclus cercetători de la Boston University School of Public Health și de la NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory.