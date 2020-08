Cât de flexibilă e munca în România: cifrele despre câți angajați au lucrat de acasă în pandemie

Pandemia de coronavirus a schimbat multe comportamente și a remodelat și piața muncii. Mulți patroni le-au permis angajaților să lucreze de acasă. Dar nu a fost posibil peste tot: pentru că nu s-a putut sau pentru că nu s-a vrut.

Pandemia de coronavirus a apărut în România cam de prin luna martie. Tot de atunci, au existat companii care au început să le permită angajaților să lucreze de acasă. Chiar și așa, însă, numărul salariaților români care s-au bucurat de acest privilegiu nu e deloc mare, așa cum ai crede.

Datele Eurofound arată că România este statul din UE cu cea mai mică pondere de angajați care au trecut la munca remote – adică de acasă.

La nivel european, aproape 4 din 10 angajați (37%) au început să lucreze de acasă, în contextul izolării impuse de pandemie, respectiv peste 30%, în majoritatea statelor membre UE. Cele mai ridicate procente sunt, evident, în țările dezvoltate.

În Finlanda, de exemplu, procentul e de 60% – adică 6 din 10 angajați au putut lucra de acasă în pandemie. Urmează Luxemburg (peste 50%), Țările de Jos (peste 50%), Belgia (peste 50%) și Danemarca (aproape 50%), conform raportului.

“Conform datelor pe care le deținem, estimăm că segmentul blue collar va fi impactat parțial, acesta fiind constituit în principal din joburi fizice. Pe de altă parte, în ceea ce privește segmentul white collar, vedem că în cazul mai multor companii a fost demarat un proces de regândire a nevoilor de business și de recrutare, cu implicații ce prevăd în mod clar o schimbare de mentalitate: de la work from home ca o excepție, la work from home ca o normalitate”, susține Aida Ionescu, Head of Operations OLX.