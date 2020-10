Cât au scăzut zborurile în 2020, față de 2019: pierderile industriei aeronautice, în cifre clare

Destinațiile mai mult sau mai puțin obscure de pe teritoriul țării noastre au fost luate cu asalt în această vară, pentru că oamenii evită să mai zboare. Cât de afectat este acest domeniu de pandemie.

Într-o perioadă în care există multe variabile legate de consecințele economice ale pandemiei, industria aeronautică ar putea fi una dintre cele mai afectate. Un nou studiu publicat de Bloomberg confirmă un viitor foarte sumbru în ceea ce privește revenirea călătorilor în aeronave.

Analiza realizată de Eurocontrol confirmă faptul că, până la finele lui 2020, zborurile cu avionul în Europa vor scădea cu 55% în comparație cu situația de acum un an. Dincolo de realitatea actuală, perspectivele nu sunt deloc optimiste din cauza modului complet diferit în care autoritățile din diverse țări europene reacționează la pandemie. Cu alte cuvinte, oamenii evită să-și facă planuri pentru că nu știu sigur dacă le vor putea materializa.

În cifre, dacă trendul actual se menține, până la finele acestui an vor fi fost realizate aproximativ șase milioane de zboruri pe teritoriul Europei, o valoare cu 55% mai mică decât în urmă cu un an. Mai îngrijorătoare decât atât este însă situația actuală în comparație cu estimările din luna aprilie a acestui an. La momentul respectiv, se vehicula faptul că vom avea șapte milioane de zboruri pe bătrânul continent. Lucrurile s-au înrăutățit între timp.

„Mergem în marșarier acum și acest lucru este îngrijorător pentru întreaga industrie”, a declarat directorul general de la Eurocontrol, Eamonn Brennan, dând vina pe lipsa de coordonare între țări cu privire la reluarea zborurilor și pentru că au creat confuzie și au subminat încrederea pasagerilor.

Pentru un moment, analiștii au sperat că, față de primăvară, situația va fi semnificativ mai roz în vară, iar oamenii vor reveni în avioane. Nu a fost deloc așa. Eurocontrol susține că după ce, în luna august, programul zborurilor a revenit la jumătate din nivelul normal, proporția zborurilor va scădea cu 40% până în ianuarie, față de o precedentă estimare privind o scădere cu 20%.