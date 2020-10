Câștigătoarea Premiului Nobel pentru fizică: „N-aș vrea să cad într-o gaură neagră”

Astronomul american și profesoară a Universității din California, Andrea Ghez, tocmai a câștigat anul acesta Premiul Nobel pentru fizică pentru lucrările sale inovatoare în legătură cu găurile negre.

Dar Ghez, care este doar a patra femeie care a primit vreodată premiul râvnit, nu ia premiul prea în serios. Când a fost întrebată ce s-ar întâmpla dacă cineva ar cădea într-o gaură neagră, ea a dat un răspuns sumbru. „Așadar, dacă ar fi să te gândești cum ar fi să cazi într-o gaură neagră cu picioarele înainte, primul lucru care s-ar întâmpla ar fi că atracția gravitației este atât de puternică în picioare, mai mult decât în capul tău, încât, de fapt, ai fi sfâșiat”, a spus ea pentru France-Presse.

„Nu am simți nimic pentru că nu am exista, nu am supraviețui, am fi împărțiți în piesele noastre fundamentale”, a adăugat ea. „Nu aș vrea să fac asta”.

Ghez împarte premiul în acest an cu Reinhard Genzel, astrofizician și codirector al Institutului Max Planck pentru fizică extraterestră. Ghez și echipa ei au sărbătorit recent 25 de ani de studiu al găurii negre supermasive din centrul Căii Lactee, numit Sagittarius A*, folosind Observatorul Keck de pe Mauna Kea din Hawaii.

Datorită rezoluției detaliate a telescopului, munca ei ne-a permis să urmărim orbitele stelelor care înconjoară gaura neagră, în ciuda unui înveliș masiv de gaz și praf interstelar care ne blochează vederea. Cercetările ei ne-au oferit cele mai solide dovezi că ceea ce se ascunde în centrul galaxiei noastre este o gaură neagră supermasivă.

„Ceea ce au făcut Andrea Ghez și Reinhard Genzel a fost unul dintre cele mai tari lucruri vreodată – dezvăluirea stelelor din centrul galaxiei noastre care orbitează o gaură neagră prea mică pentru a fi văzută cu un telescop”, a spus Peter Fisher, profesor și șeful Departamentului de Fizică al MIT, într-o declarație.

„Este foarte greu să conceptualizezi o gaură neagră”, a spus Ghez pentru AFP. „Legile fizicii sunt atât de diferite în apropierea unei găuri negre decât aici pe Pământ, încât lucrurile pe care le căutăm sunt foarte dificil de explicat”.