Carantinarea localităților din România, ilegală: al doilea proces pierdut de DSU

Mai multe localități din România se află în carantină instituționalizată din cauza pandemiei de Covid-19. Se pare însă că măsura este ilegală, iar cei care au contestat-o în tribunal au câștigat.

Decizia DSU de a carantina orașe sau sate din România este redactată defectuos sau încalcă alte legi în vigoare. În orice alte condiții, ar fi absolut absurd ca ordinele șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) să fie atât de ușor de contestat. Din păcate pentru Arafat, Curtea de Apel București a ridicat măsura carantinării unei a doua localități

De această dată, victoria a revenit edilului din comuna Seleuș, județul Arad. Primarul a contestat carantinarea a două sate din comuna pe care o conduce și a câștigat. Momentan. nu a primit și despăgubiri financiare, dar decizia din acest punct de vedere nu este definitivă.

„Admite în parte acţiunea. Anulează Ordinul DSU nr. 4659263/01.08.2020. Respinge capătul de cerere având ca obiect plata daunelor morale, ca neîntemeiat. Cu drept de recurs în termen de 2 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată azi, 12.08.2020, prin punerea la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia instanţei.

Primul proces pierdut în instanță de Departamentul pentru Situații de Urgență din cauza carantinării ilegale a unor localității a avut loc pe 4 august. La momentul respectiv, a fost vorba de comuna Gornet din județul Prahov. Din nou, decizia a fost contestată de primarul comunei la Curtea de Apel București.

Primarul din Seleuș care a înregistrat cea mai recentă victori împotriva autorităților române nu este absurd. Decizia lui de a merge în tribunal s-a bazat pe faptul că în ultima săptămână s-au înregistrat doar cinci cazuri noi de Covid-19 în localitățile din subordinea sa.

„Am atacat la Curtea de Apel Bucureşti ordinul şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, nr. 4659263 din 1 august, prin care s-au carantinat localităţile Seleuş şi Moroda. Iniţial, am susţinut ideea carantinei, pentru că am avut 55 de cazuri, dar apoi am avut doar câteva cazuri noi şi nu se mai justifică o astfel de măsură. Am luat decizia să apelez la instanţă şi pentru că locuitorii comunei mi-au cerut o reacţie, fiind foarte nemulţumiţi. Noi suntem recunoscuţi pentru cultivarea legumelor, iar localnicii îşi vând produsele în toată ţara, mai ales în Ardeal. De când s-a auzit că suntem în carantină, producătorii din Seleuş au mari dificultăţi în a-şi vinde mărfurile, clienţii se feresc de ei când află de unde provin. Au fost cazuri în care nici nu au mai fost primiţi să vândă în anumite pieţe”, declara atunci, pentru Agerpres, primarul din Seleuş, Cristian Branc.