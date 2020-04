Caprele sălbatice ”au cucerit” orașele pustii: fenomenul ciudat din timpul pandemiei

Un grup de semnificativ de capre sălbatice a luat cu asalt un orășel afectat de pandemie, în care toți oamenii stau în confortul căminului. Natura își recâștigă terenul pierdut în fața oamenilor.

În fiecare colț al mapamondului sunt orașe întregi care par părăsite în această perioadă. Fenomenul este menit să prevină răspândirea facilă a infecțiilor cu Covid-19. Această situație are consecințe diferite, în funcție de zona în care trăiești. Cea mai comună este scăderea nivelului de poluare, cu excepția Bucureștiului unde situația este absolut terifiantă în fiecare zi. Dincolo de beneficii pentru stratul de ozon însă, este fascinant să vezi cum diverse vietăți sălbatice încep să se simtă confortabil printre betoane.

Exact asta s-a întâmplat însă într-un oraș din Țara Galilor, intitulat Llandudno. Acolo, caprele sălbatice se deplasează în cireadă pe străzile pavate, printre grădinile oamenilor și nu numai. Ca referință, Țara Galilor este un teritoriu din Regatul Unit cu o populație de 3,1 milioane de locuitori pe o suprafață de 20.000 de kilometri pătrați, cu capitala la Cardiff.

Regiunea care a ajuns să fie dominată de capre este localizată în peninsula Creuddyn, în nordul Țării Galilor. În acea zonă, primele așezări omenești au fost înregistrate în epoca de piatră.

Imaginile și clipurile înregistrate în Llandudno au devenit virale pe internet din cauza invaziei surprinzătoare. Oamenii îl clasifică ca fiind orașul caprelor. Acestea se simt suprinzător de confortabil pe străzile pustii, iar oamenii nu fac decât să le imortalizeze. În privința activităților pe care le întreprind, nu sunt foarte agresive, dar sunt eficiente în a distruge grădini, a mânca din tufișuri și a trece strada fără să se asigure. Unii oameni mai ghiduși au fost ofensați și pentru că nu respectau distanța regulamentară între ele, pe timp de pandemie.

They know exactly what they’re doing. Have some lunch from a bush and then go for a lie down in the churchyard pic.twitter.com/naUH7YPBbK

— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 30, 2020