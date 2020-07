Bucureștenii, amendați în masă: greșeala pe care au făcut-o când au ieșit din casă, în Capitală

Ignoranța față de prevederile stării de alertă a fost taxată scump în ultimele zile în București. Polițiștii au acordat un număr record de amenzi.

Una dintre puținele restricții pe care mai trebuie să le ai în vedere pe perioada stării de alertă ține de purtarea măștii de protecție în spații închise, de la taxiuri la supermarketuri și nu numai. Deoarece un număr record de oameni nu mai cred în pandemie, chiar și acest detaliu simplu este, de cele mai multe ori, ignorat.

În consecință, într-o singură zi, polițiștii Capitalei au dat peste 110 sancțiuni pentru nerespectarea obligației de a purta masca de protecție pe timpul deplasării în autovehicule care efectuează transport de persoane. Brigada Rutieră a Capitalei a confirmat operațiunea.

„În urma controalelor efectuate, politistii au aplicat 111 sancțiuni contravenționale după cum urmează: 67 pentru nerespectarea obligației de a purta masca de protecție (în valoare de peste 20.000 de lei); 44 pentru încălcarea prevederilor legislației rutiere in vigoare( in valoare de peste 10.000 de lei)”, anunță Brigada Rutieră într-un comunicat, citat de Mediafax.

În același context, au fost reținut 12 certificate de înmatriculare pentru deficiențe tehnice și trei permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumuri publice.

Ca referință, un bărbat in vârsta de 24 de ani a efectuat transport public de persoane in regim de taxi și nu purtat pe timpul transportului masca de protectie. De aseamnea, clientul pe care îl transporta, un bărbat in vârsta de 21 ani nu utiliza masca de protectie. Ambele persoane au fost sancționate pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020, cu amenda in cuantum de 500 lei.

Aceste operațiuni vor continua și pe parcursul următoarelor zile. Din acest motiv, ar fi bine să fii un pic mai conștiincios când vine vorba de utilizarea măștii de protecție, indiferent dacă ești într-un taxi, uber sau alt autovehicol care efectuează transport de persoane.