British Airways a făcut istorie cu cel mai rapid zbor New York – Londra: ce viteză a prins avionul

Un zbor de linie al British Airways a depășit un record important de viteză în urmă cu puțin timp. Avionul de călători Boeing 747 a fost clasificat ca subsonic.

Cu un pic de ajutor din partea vremii neprielnice, vântul i-a facilitatea doborârea recordului anterior pe cursa New York – Londra. Viteza maximă pe parcursul zborului a fost de 1287 de kilometri pe oră.

Zborul care a făcut istorie s-a desfășurat în noaptea dintre sâmbătă spre duminică și a ajuns la destinație în nu mai puțin de patru ore și 56 de minute. Este important de reținut că zborul s-a desfășurat în aceeași perioadă în care furtuna Ciara a luat cu asalt Marea Britanie.

”Zborul a mers pe un flux de aer mult mai puternic decât de obicei, cu vânturi de până la 320 de kilometri care împingeau aeronava”, a confirmat meteorologul CNN Brandon Miller. ”Același flux de aer este responsabil de alimentarea furtunii Ciara, care a provocat vânturi distrugătoare și valuri masive în Regatul Unit, Irlanda și ale părți ale Europei de Nord”, a adăugat expertul.

Avionul a aterizat la Heathrow la ora 4:43 am, cu aproximativ 2 ore mai devreme decât era programat inițal. Conform Flightradar24, viteza sa maximă la un moment dat a fost de 1327 de kilometri pe oră. Același site estimează că durata medie a zborului cu pricina este de 6 ore și 13 minute.

În aceeași perioadă au aterizat și două zboruri Virgin Airbus A350 la Londra cu durate foarte mici ale aceluiași zbor, dar au fost mai lente decât British Airways cu 1 minut, respectiv 3 minute. Toate cele trei zboruri au depășit însă recordul anterior de cinci ore și 13 minute stabilit în ianuarie 2018 de Norwegian.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt

If we’re not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh

