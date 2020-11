Black Friday 2020, altfel decât ți l-ai imaginat: care-s produsele pe care aproape nimeni nu le mai cumpără

Black Friday 2020 e un eveniment care va veni cu multe surprize din punct de vedere al comportamentului de consu. E an marcat de pandemia de coronavirus, iar acest lucru își va spune cuvântul.

2020 e un an care nu seamănă cu nimic din ce știai din mai multe puncte de vedere. Așa că și Black Friday de anul acesta, care va avea punctul culminant pe 13 noiembrie, va fi diferit. Mulți se așteaptă să fie un eveniment sub semnul austerității. Alții, dimpotrivă, cred că lumea va cumpăra și mai mult, fiind deja învățată cu cumpărturile online.

2019 a adus un record de vânzări.

2020 poate să-l detroneze sau să fie mult mai slab. Cale de mijloc nu prea există.

La ce să te aștepți de la Black Friday 2020

La fel ca-n fiecare an, mulți comercianți au furat deja startul. Alții așteaptă fix momentul planificat. Compania de consultanță Frames, spre exemplu, crede că, după un an 2019 în care Black Friday a depășit borna de 300 milioane de euro încasări (la nivelul întregii luni noiembrie 2019/online&offline), în acest an se estimează vânzări în scădere cu cel puțin 20%.

„Pandemia COVID a adus schimbări semnificative în obiceiurile de consum. Dacă în 2019, cele mai vândute articole au fost cele din segmentele de fashion, beauty și accesorii, în acest an, de Black Friday, estimăm o focusare a clienților pe bunurile de strictă necesitare, care au legătură cu munca și traiul de acasă”, arată analiza Frames.

Și există câteva categorii de produse la care comercianții se așteaptă la scăderi drastice. Printre ele – haine, încălțăminte și accesorii. Lucruri de care, practic, nu prea ai nevoie atunci când stai foarte mult acasă.

,,Pentru că stăm mai mult acasă, nu mai suntem atât de interesați de haine, de încălțăminte, de produsele cosmetice și accesorii. O tendință care se resimte deja de câteva luni de zile în vânzările retailerilor din acest segment, atât din magazinele fizice cât și din online. În schimb, suntem mult mai atenți la gadgeturile pe care le folosim în contextul muncii de acasă (laptopuri/pc-uri/tablete/telefoane), condițiilor de locuire (mobilă, obiecte de încălzire-centrale termice,calorifere, obiecte de uz casnic, produse de bricolaj, aspiratoare, purificatoare de aer etc.)’’, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Potrivit estimărilor companiei, vânzările totale de Black Friday se vor situa la nivelul de aprox. 240 milioane de euro, cu aproape 10 milione de euro sub rezultatul de vânzări din 2018 (250 mil.euro) Dacă în 2019, valoarea medie a coșului de cumpărături, în online, a fost de 484 de lei, experții estimează că în acest an aceasta va coborî sub nivelul de 450 de lei.