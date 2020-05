Banii intră direct pe card pentru acești români! Milioane de euro sunt în joc. Ce condiții trebuie să îndeplinești

Guvernul a venit cu o veste excelentă pentru români. A avut la dispoziție un buget impresionant și acum are detalii despre cum au fost distribuiți banii.

Adrian Oros, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a spus că Guvernul a reușit să vireze către fermieri mare parte din banii pentru subvenții. Oros susține că sumele plătite au depășit 2,76 miliarde de euro și 99,18% din fermieri au primit bani.

Ministrul a vorbit și de calendarul măsurilor pentru care se pot depune proiecte în 2020. Primele trei deja au fost anunţate fermierilor. Acestea cuprind sprijinul pentru investiţii în acţiuni preventive menite să diminueze consecinţele dezastrelor naturale şi contribuţii la primele de asigurări.

„Este vorba de măsurile 5.1 şi 5.2 , care se derulează din 11 mai până în 31 iulie, având alocate sume de 13 milioane de euro, respectiv 3,6 milioane de euro. Apoi acea măsură 17.1 «Contribuţii la primele de asigurări» prin care încurajăm fermierii să îşi asigure culturile, iar pentru acest an am alocat 15 milioane de euro. Măsura se derulează începând din 11 mai până în 30 noiembrie 2020. Reamintesc că am făcut o procedură simplificată cu doar 4 documente, cu poliţa de asigurare, chitanţa, buletinul şi codul IBAN, fermierul poate accesa această măsură.”

Adrian Oros