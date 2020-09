Au scanat peste 10 milioane de stele și acum știm ce-au descoperit

Un telescop australian a examinat un uriaș petic de cer pentru a găsi semne de viață și s-a întors cu mâinile goale.

Studiul, publicat luni în Publications of the Astronomical Society of Australia, detaliază o căutare a informațiilor extraterestre (SETI) folosind Murchison Widefield Array (MWA), o colecție de 4096 de antene plantate în solul roșu al Australiei de Vest, care detectează semnalele radio din spațiu.

“Sunt mici antene asemănătoare unui păianjen care stau pe pământ”, explică Chenoa Tremblay, coautor la studiu și astrofizician la CSIRO, o organizație de cercetare științifică a guvernului australian.

Tremblay și coautorul Stephen Tingay, de la Centrul Internațional de Cercetări Radioastronomice, au folosit MWA pentru a asculta “tehnosemnături” sau dovezi ale tehnologiei extraterestre, într-o porțiune a cerului din jurul constelației Vela.

Tremblay a explicat că această regiune este interesantă din punct de vedere științific, deoarece un număr mare de stele au explodat și au murit, creând condiții ideale pentru formarea de noi stele.

De ce un semnal radio din spațiu înseamnă neapărat o civilizație extraterestră?

“Gândiți-vă la o alarmă de mașină atunci când lăsați luminile aprinse, unde există o serie de sunete la fel de distanțate, spune Tremblay. Sondajul caută un sunet care se repetă, care poate fi emis de zgomotul de pe o planetă sau “un semnal construit special”.

După ce au ascultat regiunea Vela timp de 17 ore, nu au fost detectate semnale necunoscute, relatează cnet.com.

În timp ce căutările au reușit să capteze peste 10,3 milioane de surse stelare și șase exoplanete cunoscute (probabil că mai există multe în regiune), echipa a notat că a fost “ca și cum ai încerca să găsești ceva într-un ocean, în timp ce tu doar studiezi un volum de apă echivalent cu o piscină mare în curtea din spate”.

“Căutarea de tehnosemnături presupune că civilizația are o tehnologie similară cu a noastră”, spune Tremblay.

Este posibil ca viața extraterestră să nu fi dezvoltat abilitatea de a comunica prin semnale radio, notează aceștia. O parte din munca lor examinează, de asemenea, de unde provin moleculele simple necesare vieții și cum am putea să le detectăm.

Dacă putem găsi semnale ale acestor molecule, aceasta poate semnala viața extraterestră și nu doar genul de specie cu cap alungit pe care suntem obișnuiți să o vedem în blockbuster-urile de la Hollywood.

În septembrie, cercetătorii au publicat o “descoperire” care ar putea ajuta la restrângerea căutării urmelor vieții inteligente în galaxia noastră de origine, Calea Lactee.

Astronomii de la Universitatea din Manchestor și Breakthrough Listen collaboration, au reanalizat datele și au pus noi criterii asupra transmisiilor radio provenind din Calea Lactee.

Noile criterii ne ajută să identificăm mai clar unde ar trebui să ascultăm: datele arată că mai puțin de 0,04% din sistemele stelare ar putea găzdui o civilizație extraterestră care să fi dezvoltat tehnologii pe care le-am putea detecta.

Dar viața poate că există chiar mai aproape de casă. Roverul Perseverance al NASA și Tianwen-1 a Chinei sunt ambele în drum spre Marte, cu misiunea de a căuta viață pe planeta roșie. Se așteaptă să ajungă pe Marte până în februarie 2021.