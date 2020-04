Chiar dacă credeai că a trecut perioada în care kilometrajul să fie dat înapoi, deloc o surpriza, încă se practică. BMW, Audi și alte mașini sunt afectate. Așa arată acum piața auto din România.

În România, când cumperi o mașină second hand, riști să fii țepuit cu până la 2.000 de euro. Calculele au fost prezentate de carVertical. Se estimează că cel puțin o treime din mașinile utilizate sunt vândute cu kilometraj fals. Numărul mediu de fraude pentru kilometraj este de până la 59.129 km, peste media din Uniunea Europeană.

Așa poți vedea mașini la sub 200.000 de kilometri, deși ele sunt cu mult peste limita asta. „[O mașină sub 200.000 de kilometri] pare mult mai puțin utilizată și nu atinge limita semnificativă de 200.000 km din punct de vedere psihologic. În plus, din cauza kilometrajului falsificat, devine imposibil de urmărit dacă unele lucrări de întreținere deosebit de importante, cum ar fi înlocuirea centurii motorului principal, ar trebui să fie efectuate sau nu este încă necesar”, a explicat Arnas Vasiliauskas, șeful Departamentului de Inovare și Produse la carVertical, citat de G4Media.

Pe piața second hand, din cauza fraudei cu kilometrajul, prețul mașinii crește în medie cu 15-20%. Practic, țeapă care te costă. În România, costul mediu al mașinilor utilizate de la cei mai populari producători este de 12.196 de euro, așadar o persoană plătește cu cel puțin 2.000 de euro mai mult pentru escroci.

Care sunt cele mai vândute mașini în România, de la Volkswagen la Dacia

Surprinzător sau nu, cea mai căutată marcă e Volkswagen. Apoi, e BMW, urmată de Audi. E însă și Dacia în top, chiar peste Renault și Peugeot.

Cum vezi în graficul de mai sus, cea mai apreciată mașină e BMW seria 3. Dar ține cont de un alt aspect. BMW este lider când vine vorba de mașini cu kilometraj modificat. Totodată, modelele BMW au vizitat cel mai des atelierele de reparații pentru caroserie.

Cu toate acestea, șoferii Mercedes-Benz cheltuiesc mult mai mult pentru aceste lucrări. Aceștia au trebuit să plătească mai mult de 5.000 de euro pe reparații.

Nu în ultimul rând ține cont că 22,8% din autoturismele verificate în România au suferit reparații ale caroseriei. Așa că informează foarte bine despre o mașină luată la mâna a doua.