Argumente penibile și nerealiste: Orban vrea să crezi că nu a știut de pactul MAI-BOR, a aflat de la TV

Pactul dintre MAI și BOR continuă să fie subiect de dezbateri în această perioadă, iar Ludovic Orban vrea să se distanțeze cât mai mult de responsabilitate.

Pe timpul pandemiei, ne-am procopsit cu un guvern PNL care încearcă să administreze cât poate de bine criza cu care ne confruntăm. În ultima săptămână însă, oficialii BOR au reușit să submineze într-o manieră dezastruoasă autoritatea statului român, iar preafericitul Daniel și-a pus în subordine președinția, guvernul și, nu în ultimul rând, armata. Pentru că cei mai mulți oameni au rămas absolut șocați de faptul că sunt puse în pericol viețile românilor, s-a revenit asupra acelei rocade de putere.

Acum ne confruntăm cu perioadă în care Marcel Vela este aruncat în fața poporului ca unic responsabil de pactul MAI-BOR. Dacă ar fi să-i crezi, Ludovic Orban și Iohannis au aflat de la TV măsurile anunțate de ministrul de interne.

„Numai cine nu muncește nu greșește”, a insistat premierul Ludovic Orban cu referire la primul acord între Ministerul de Interne și BOR, pentru perioada Paștelui. În ceea ce privește detaliile, el mai spune că a avut doar parțial o discuție cu Marcel Vela despre acest acord, fără a-l cunoaște foarte bine. A avut totuși decența să afirme că a existat o discuție comună legată de condițiile de sărbătorile ale Paștelui, iar ulterior, ministrul de Internet a semnat acel acord cu Patriarhul Daniel.

„Chiar dacă parțial avusesm o discuție cu ministrul, nu cunoșteam chiar în detaliu (…) Nu am intrat în analiză in detaliu, am avut doar o discutie, sigur că acordul mi-a fost transmis dupa semnare”, a susținut Orban. Este important de reținut că, în urmă cu o zi, Vela spunea că președintele Iohannis și premierul Orban erau „la curent” cu acordul MAI-BOR.

„Am urmărit îngrijorările, reacțiile, intervenția președintelui României a fost clară și fermă. Ulterior, acest acord a fost modificat și la ora actuală este conform tuturor ordonanțelor militare și recomandărilor specialistilor. Numai cine nu muncește nu greșește. Important e să fii atent și să ai reacție rapidă și s-a văzut intervenția rapidă, acordul a fost modificat”, a adăugat Orban.

Dacă avea cineva vreun dubiu legat de faptul că totul setul de evenimente din ultimele zile a reprezentat o mișcare populistă, pentru a fi văzuți cu ochi frumoși de către creștini, este suficient să ai în vedere un detaliu simplu. Premierul a răspuns cu ”Nu” în momentul în care a fost întrebat dacă a cerut parohiei sale să-i aducă Lumina, iar argumentul a fost simplu. „Nu am cerut încă, pentru că sunt ocupat de dimineață până noaptea”. Cu alte cuvinte, ale lucruri mult mai importante în agendă decât Paștele.