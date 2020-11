Anunțul zilei de la Dacia: cât costă noile modele, de la Logan la Sandero Stepway

În septembrie, Dacia a anunțat trei modele noi: Logan, Sandero și Sandero Stepway. Acum a revenit cu prețurile. Și ieftine nu-s.

Noile mașini Dacia, dacă te așteptai să fie mai ieftine, nu sunt. Dar nici nu distrug bugetul, dacă vrei o mașină nouă. De reținut însă că versiunea de bază este mai scumpă cu 770 de euro decât în cazul generației actuale.

Cât costă Dacia Logan, cea retrasă de pe piețele vestice

Odată cu anunțul oficial, Dacia a mai avut unul secundar: grupul Renault a anunțat că Logan va ieși de pe majoritatea piețelor europene. A treia generație Logan va fi disponibilă, după lansarea oficială din 29 septembrie, doar în următoarele țări din Europa: Albania, Lituania, Letonia, Estonia, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Cehia, Spania, Ungaria, Muntenegru, Kosovo, Macedonia, Moldova, Polonia, România, Serbia și Slovacia.

În cazul prețului, Logan începe de la 8.400 de Euro (TVA inclus) pentru versiunea Access, cu motorul SCe de 65 CP. Ajunge la 12.950 de Euro (TVA inclus) pentru versiunea Comfort echipată cu motorul TCe 90 CVT.

Ce preț au Sandero și Sandero Stepway

Despre Dacia Sandero Stepway am zis deja că-i versiunea pe care s-o alegi. Gardă la sol mai mare, mai mult spațiu în interior și un design deloc rău. Ai în grila frontală elemente cromate și noile faruri cu LED (blocurile optice vin sub forma literei Y) completează aspectul gândit de designerii Dacia. Totodată, capota modelelor Dacia a fost și ea restilizată, iar în cazul lui Sandero Stepway propune două nervuri generoase.

Ca preț, Sandero în versiunea Access, echipată cu același motor SCe de 65 CP, începe de la 8.600 de euro. Versiunea Comfort cu motorul TCe 90 CVT are același preț ca Logan: 12.950 de euro, cu tot cu TVA.

În fine, pentru Sandero Stepway sunt două versiuni: Essential și Comfort, cu motoarele TCe de 90 CP și ECO-G de 100 CP. Prețul e de 12.050 de euro cu TVA inclus pentru versiunea Essential cu motorul TCe de 90 CP și 14.050 de euro cu TVA inclus pentru versiunea Comfort, cu motorul TCe 90 CVT.

Indiferent ce alegi, Dacia asigură trei ani de garanție sau în limita a 100.000 de kilometri.