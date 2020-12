Anunțul momentului pentru acești români: banii intră direct pe card. Cine se califică să-i primească?

Acest lanț de supermarketuri are un anunț important chiar în prag de sărbători: oferă bonusuri sub formă de bani. În semn de apreciere pentru implicarea constantă, de-a lungul unui an atât de dificil, retailerul face un gest foarte frumos de Crăciun, oferind banii ca un cadou binemeritat.

Mai exact, Mega Image anunță că va oferi tuturor angajaților bonusuri de sărbători de iarnă, în semn de apreciere pentru implicarea constantă, munca depusă și grija extraordinară față de colegi, clienți și parteneri, de-a lungul unui an atât de dificil. Banii vor ajunge direct la angajați, înainte de Crăciun.

În plus, pentru a răsplăti eforturile deosebite depuse de angajații din linia întâi, peste 9850 de colegi din magazine și din depozite, Mega Image va oferi în acest an bonusuri duble.

Mega Image oferă banii angajaților chiar înainte de Crăciun

Bonusurile vor fi acordate în luna decembrie și au o valoare totală de 945.000 euro. Toți angajații care au copii vor primi suplimentar bonus pentru fiecare, sub formă de vouchere. Astfel, peste 5900 de copii ai colegilor din echipă vor primi vouchere cadou.

Decizia consolidează astfel angajamentul companiei de a motiva întreaga echipă în contextul pandemiei.

„A fost un an atipic, diferit, care ne-a adus provocări pe toate planurile, ne-a pus la încercare, ne-a forțat să găsim soluții rapide și din care am avut de învățat foarte multe. Am reușit să rămânem un loc sigur la cumpărături prin efortul întregii echipe, a fiecărui coleg, dar mai ales a celor din linia întâi. Doar împreună am reușit, într-o perioadă atât de dificilă și solicitantă, iar responsabilitatea și dedicarea merită apreciate și recunoscute de noi toți. În prag de sărbători, este important să fim alături unii de ceilalți și să ne reamintim că suntem o Mega familie”, declară Mircea Moga, CEO Mega Image.

Anul acesta, Mega Image și-a respectat promisiunea față de angajați și a implementat măririle salariale anuale planificate, astfel continuând să răsplătească eforturile și implicarea angajaților. Mai mult, în luna martie, compania a acordat angajaților din magazine și depozite un spor de 25% pentru fiecare zi lucrată, iar pentru a susține angajații cu copii, în perioada stării de urgență, Mega Image a acordat concedii pentru supravegherea copiilor.

De asemenea, bonusurile salariale și beneficiile extra salariale au rămas neschimbate. În plus, în perioada stării de urgență, pe lângă bonusurile oferite colegilor, Mega Image a deschis și o linie telefonică de consiliere psihologică.

Mai mult, retailerul a continuat planul de expansiune și dezvoltare, asigurând noi locuri de muncă în mai multe orașe din țară prin magazine noi care au fost deschise în acest an.