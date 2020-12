Anunțul momentului de la ING despre banii tăi din cont: e interzis să ai așa sume la bancă

Spre finalul anului, ING Bank a venit cu un anunț important pentru clienți. În mare parte, veștile vizează sumele de bani din conturi, dar și ce poți face cu cardurile tale.

Noile vești de la ING Bank vizează, în special, ING Card Complet și conturile curente în euro. Pe scurt, livrarea cardurilor noi se efectuează prin curier în maximum 7 zile lucrătoare de la emitere, iar din 1 martie 2021 banca îți livrează acasă cardurile embosate Card Complet și pentru conturi în euro.

Totodată, pentru cardurile reînnoite, livrarea se face după ce vei selecta adresa de livrare. Vei primi solicitare de la ING pentru a furniza această adresă, înainte de luna de expirare a cardului. În plus, se vor reînnoi doar cardurile care au fost folosite pentru tranzacții în ultimele patru luni înainte de expirarea acestora.

Câți bani poți avea în contul ING Bank în euro?

Mesajul băncii a venit și cu o prevedere importantă, chiar dacă nu pentru toți românii. ING Bank amintește că banii din conturile curente, de economii și de depozit intră sub incidența Schemei de Garantare a Depozitelor din Regatul Țărilor de Jos în limita a 100.000 euro.

Aici apare și-o prevedere interesantă. Suma totală a soldurilor tale din conturile în lei sau în alte valute (fie ele de economii, conturi curente și de depozite) la ING nu poate depăși 1.000.000 de euro (sau echivalent în lei la cursul BNR).

În plus, există o nouă restricție. Suma totală a soldurilor conturilor în euro nu poate depăși 500.000 euron. Dacă ai mai mult, ING Bank are dreptul să îți solicite în orice moment să îți retragi sau transferi sumele care depășesc aceste limite. În cazul în care nu vei da curs acestei solicitări, banca are dreptul să înceteze relația de afaceri conform condițiilor contractuale.

Nu în ultimul rând, merită reținut că perioada de punere la dispoziţie a compensaţiilor cuvenite în caz de indisponibilizare a depozitelor plasate la instituţia de credit scade de la 20 zile la 15 zile lucrătoare.