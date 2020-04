Anunț surprinzător pentru toți șoferii cu mașini pe benzină și motorină. Cu cât se ieftinesc carburanții

Nu mai e o surpriză perioada actuală a afectat și industria petrolieră. Ba chiar în România prețul a scăzut la sub 1 euro. Și scăderile vor continua. Vedem asta într-o analiză recentă.

În România, în noaptea de 19 spre 20 martie, OMV Petrom a ieftinit carburanții cu 10 bani/l. Astfel, litrul de benzină a ajuns să scadă la sub 4,5 lei (și, per total, la sub 1 euro, preț mai rar întâlnit în ultimii ani).

O analizată publicată de XTB România arată acum că prețul s-ar putea duce și mai jos în următoarele două – trei săptămâni. Recent, a fost anunțată o înțelegere între OPEC și Rusia. A fost astfel marcat finalul „războiului petrolului” prin care prețul per baril a scăzut foarte mult.

Înţelegerea prevede reducerea producţiei de petrol cu 9,7 milioane de barili pe zi în mai şi iunie. Asta înseamnă aproximativ 10% din oferta globală, ceea ce reprezintă o valoare record. Apoi, volumul reducerilor va fi treptat temperat până în aprilie 2022.

De ce carburanții se vor ieftini mai mult

Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România, a spus că petrolul este încă într-un trend descendent foarte rapid. Anticipaţiile referitoare la măsuri suplimentare, dincolo de cele luate deja de OPEC+, pot aduce modificări ample în următoarele 2-3 luni. „Cheia parcursului viitor este însă durata pandemiei şi modul de revenire a economiei (lentă sau rapidă)”, a adăugat acesta.

„În linia informaţiilor disponibile în prezent, carburanţii au şanse foarte bune de a se ieftini în următoarele 2-3 săptămâni. Aceasta ar fi o veste bună pentru şoferi, care ar fi fost şi mai bună într-o perioadă fără restricţii. Este, în plus, un factor de limitare a presiunii de creştere a unor preţuri, fără a fi însă un element determinant pentru multe produse. Cu toate acestea, tendinţa ulterioară ar putea fi una de relativă scumpire a benzinei şi motorinei, de la niveluri foarte joase şi fără a vedea pentru moment «ameninţate» reperele din februarie.”

Claudiu Cazacu

Printre măsurile suplimentare vizate de către OPEC se numără şi estimările ca state din afara grupului, cum ar fi Statele Unite ale Americii, Canada sau Norvegia, să adere la reducerile coordonate. Deocamdată, nu e o decizie definitivă.

XTB România susține că, până când măsurile de combatere a epidemiei nu vor fi relaxate, perspectivele pentru preţul petrolului rămân în continuare pesimiste. Nu e exclusă o corecţie sub zona menţionată anterior – barilul ar putea ajunge la 15 dolari.