Anunț BNR: cum influențează coronavirusul din China inflația în România

BNR a venit cu propriile estimări legate de inflația din România. A fost amintit, în acest context, și coronavirusul din China.

Coronavirusul din China a speriat o lume întreagă. Punctul de plecare a fost regiunea Wuhan și există indicii că, inițial, s-ar fi dorit ca totul să se țină ascuns. Numai că oficialii chinezi au văzut că situația nu poate fi mușamalizată, așa că au fost nevoiți să o gestioneze.

Între timp, Organizația Mondială a Sănătății a declarat stare de urgență mondială din cauza coronavirusului. Mulți economiști susțin că acest caz este pentru China cam ce a reprezentat Cernobîl pentru URSS. China e a doua mare economie a lumii, așadat efectele vor fi pe lanț.

E posibil ca ritmul de creștere economică la nivel global să încetinească. Iar asta produce efecte până-n România.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, susține că răspândirea virusului la nivel global va impacta economia globală. Efectele se vor resimți până-n România, ceea ce ar putea duce la scăderea inflației. Când cererea e mai mică, prețurile scad.

„Nu avem date suplimentare, însă am hotărât să introducem această frază din două motive: pentru că am văzut cum a reacţionat Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi mai ales ultima declaraţie sau opinie a unui institut din Marea Britanie. Din experienţa noastră internaţională, astfel de luări de poziţie nu sunt întâmplătoare, negândite, sunt cântărite cuvintele. Ce a apărut acum o zi sau două în Marea Britanie este mai mult decât de luat în considerare. Astfel că am introdus acest element. Deocamdată este la capitolul „riscuri”, mai degrabă „incertitudini”. Dar tendinţa va fi să scadă creşterea economică în lume”

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR