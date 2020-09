Anomalia bizară descoperită de cercetători pe Lună: ce se ascunde sub suprafață?

Oamenii de știință au descoperit ceva ciudat îngropat la 290 de kilometri sub suprafața lunară. În timp ce descoperirea sună foarte asemănătoare cu începutul filmului lui Stanley Kubrick, “2001: A Space Odyssey”, oamenii de știință au o explicație mult mai științifică pentru această anomalie anume.

În loc de un monolit extraterestru, oamenii de știință cred că este, de fapt, o cantitate estimată de 4,8 miliarde de kilograme de metal – un depozit format din resturi de șrapnel dintr-un impact al unui asteroid.

„Imaginați-vă că ați luat o grămadă de metal de cinci ori mai mare decât Big Island din Hawaii și ați îngropa-o sub pământ. Aceasta este aproximativ masa neașteptată pe care am detectat-o”, a declarat Peter B. James, profesor asistent la Universitatea Baylor care a fost implicat în studiu, într-o declarație de atunci. Cercetarea a fost publicată în revista Geophysical Research Letters.

Zăcământul se află sub cel mai mare crater de impact al Lunii, bazinul Polului Sud-Aitken, care măsoară în sine 2.000 de kilometri. Aceste tipuri de marcaje lunare nu sunt neobișnuite pentru Lună (dovadă fiind suprafața sa craterică iconică) și sunt mai bine conservate decât Pământul, datorită lipsei de eroziune tectonică sau vulcanism al Lunii.

A fost descoperită când oamenii de știință de la NASA revizuiau informații despre interiorul Lunii adunate din misiunea GRAIL în 2011

„Când am combinat acele date cu date de topografie lunară de la Lunar Reconnaissance Orbiter, am descoperit cantitatea neașteptat de mare de sute de mile sub bazinul Polului Sud-Aitken”, a spus James. „Una dintre explicațiile acestei mase suplimentare este că metalul asteroidului care a format acest crater este încă încorporat în mantaua Lunii”, a adăugat el.

Folosind simulări pe computer ale unui impact de asteroid, oamenii de știință au stabilit că ar fi posibil ca miezul de fier-nichel al unui astfel de asteroid să fie dispersat în mantela lunară superioară (între miezul și crusta sa).

Deși nu există prea multe informații noi despre această anomalie de când a fost descoperită în vară, pot exista oportunități de a afla mai multe despre aceasta în anii următori, pe măsură ce agențiile științifice încep să-și concentreze din nou atenția asupra Lunii.

La începutul anului 2019, Administrația Națională a Spațiului din China a devenit prima națiune care a aterizat un rover, Chang’e-4 în acest bazin, care se află pe partea „întunecată” a Lunii. În 2020, intenționează să trimită un al doilea rover, Chang’e-5, în aceeași locație pentru preluarea și returnarea eșantionului. NASA își propune, de asemenea, să readucă astronauții pe Lună – deși nu neapărat pe partea îndepărtată – până în 2024, ca parte a programului său Artemis. Acești astronauți vor testa și tehnologia și practicile de viață necesare pentru eventualele zboruri spațiale marțiene.