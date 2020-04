Americanii vor să relanseze economia: planurile anunțate până la această oră

Din cauza modului în care sunt construite Statele Unite ale Americii, va exista întotdeauna o discrepanță majoră între măsurile luate de unii guvernatori și cele luate la nivel federal, de către administrația de la Washington. Din păcate, pe timp de pandemie, aceleași discrepanțe ar putea duce la o creștere a deceselor.

În timp ce Donald Trump a început să ia în serios pandemia de coronavirus. mai mulți guvernatori din SUA au decis că este mai importantă salvarea economiei decât viețile omenești. În consecință, un număr de nouă state americane de pe ambele coaste ale Statelor Unite au stabilit de comun acord un set de măsuri pentru repornirea graduală a economie din teritoriu.

Problema majoră ține de ridicarea ordinelor de izolare, o măsură care ar putea duce la explozia infecțiilor cu Covid-19. Deși SUA a fost cel mai grav lovită de pandemie și înregistrează un număr record de decese în fiecare zi, cei nouă guvernatori au decis să se îmbete cu apă rece și să considere că partea cea mai grea a pandemiei a trecut în America și nu mai revine.

Statele din nord-estul Americii New York, New Jersey și Conneticut vor lucra împreună cu Delaware, Pennsylvania și Rhode Island pentru a coordona repornirea graduală a economiilor lor, a declarat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo. Partea bună este că, cel puțin Cuomo, a verbalizat rezerve legate de eficiența planului său. „Nimeni nu a mai fost în această situația înainte, nimeni nu are toate răspunsurile”, a declarat Cuomo în timpul unui apel video cu ceilalți cinci guvernatori care s-au alăturat înțelegerii.

Măsuri similare au fost anunțate pe coasta de est. Guvernatorii din California, Oregon și statul Washington au anunțat la rândul lor că au ajuns la o înțelegere asupra unei abordări comune pentru repornirea afacerilor locale, fără a acorda însă un interval de timp în care acest lucru se va întâmpla, afirmând că sănătatea cetățenilor va fi prioritară în luarea deciziei.

Comunicatele de mai sus riscă însă să amplifice un conflict dureros pentru populație între guvernatori și administrația de la Washington. Ca referință, în cursul zilei de luni președintele american, Donald Trump a afirmat că orice decizie de repornire a economiei e a sa de luat, și nu a guvernatorilor. Tensiunile între Trump și o parte a guvernatorilor statelor federale au început să iasă la suprafață după înrăutățirea pandemiei COVID-19 în SUA.