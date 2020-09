Amazon angajează ”spioni”, să pună ”pumnul în gură” angajaților care vor drepturi

Practicile Amazon legate de angajații săi continuă să fie îndoielnice. Compania face tot ce este posibil pentru a restricționa drepturilor oamenilor din companie, până la a angaja spioni.

Dacă ai trăit vreodată cu impresia că Amazon își face banii fără sacrificii în vieți omenești, cele mai noi anunțuri de angajare ale companiei atestă faptul că te înșeli. Ca referință, vorbim de o un gigant care a optat să-și închidă depozitele din Franța, decât să îmbunătățească condițiile de muncă ale angajaților în pandemie. În plus, a optat să concedieze o persoană care a inițiat proteste în SUA, pentru a preveni orice tentativă de formare a unui sindicat.

La scurt timp după ce s-au viralizat pe internet, Amazon a șters două anunțuri de angajare de pe site-ul companiei. Acestea erau pentru postul de ”analist informații” (Intelligence Analyst). Printre sarcinile locului de muncă se număra monitorizarea ”amenințărilor de organizare a angajaților” din companie. Cu alte cuvinte, avea ca scop prevenirea grevelor și a oricăror tentative de formare a unui sindicat. Ca referință, în niciun sediu sau depozit Amazon nu există o formă de sindicat sau reprezentare a angajaților în fața conducerii.

Anunțurile au stat online câteva zile, înainte să fie șterse, din cauza reacțiilor de pe rețelele sociale. Pentru a se apăra, într-un comunicat trimis celor de la CNBC, cei de la Amazon au pretinsă că descrierea joburilor era una eronată și, între timp, a fost corectată. Partea penibilă este că reprezentanți celui mai mare comerciant online de pe mapamond a evitat să explice cum anume era eronată descrierea job-urilor.

Ambele anunțuri vizau locuri de muncă în Phoenix, Arizona. Unul era pentru analist de informații, iar al doilea pentru analist superior de informații, în cadrul Programului Global de Informații. Rolul ambelor posturi era ”vital pentru a asigura conducerea operațională a Amazon că are acces la informații pe care te poți baza când iei decizii la scară globală.” Una peste alta, se pare că Amazon nu este cel mai plăcut loc de muncă și nici nu va deveni prea curând.

🧐

Spot the huge, glaring, „OMG did they really spell that out???” problem here: pic.twitter.com/GsQhJDgA66

— Joe Slowik 📌 (@jfslowik) September 1, 2020