Alegerile din SUA, motiv de noi restricții pe internet: gestul radical al YouTube

Vor mai trece câteva zile, dacă nu câteva săptămâni, până vom afla rezultatul final al alegerilor prezidențiale din SUA. Cu toate acestea, internetul vrea să crezi altceva.

La momentul redactării acestor rânduri, câteva secții de votare din Alaska mai sunt încă deschise. Acesta nu reprezintă însă motivul pentru care întârzie rezultatul alegerilor. Nu vom știi dacă Donald Trump sau Joe Biden au câștigat din cauza numărului masiv de voturi prin corespondență. Oamenii trebuie să deschidă plicuri și vadă în ce direcție a fost dat votul. În plus, să se lămurească dacă votul este valid, semnătura autentică și nu numai.

Cu toate acestea, dacă ai fi efectuat în ultimele 24 de ore o căutare pe YouTube după rezultatul alegerilor din SUA, te-ai fi confruntat cu o serie de fluxuri video live care promit adevărul. Cele mai multe dintre ele au fost monetizate. Practic, în timp ce încă se mai vota, cineva a promis să-ți ofere rezultatul alegerilor prezidențiale.

După o perioadă destul de lungă, cei de la YouTube au început să întrerupă toate fluxurile video care promiteau să-ți dea rezultatul alegerilor în direct.

Numărul canalelor de YouTube care au apelat la astfel de practici nu a fost mic deloc. Cei de la Insider au agregat o listă cu canalele mincinoase, dintre care multe au făcut și bani de pe urma neștiinței americanilor. Acestea au fost oferit rezultate false sau manipulate în ceea ce privește rezultatele din Colegiul Electoral.

YouTube a făcut un anunț pe Twitter pe marginea acestui subiect, după ce a închis transmisiunile problematice. În același timp, a recomandat oamenilor să se orienteze către surse legitime pentru rezultate. Până și Google are o monitorizare în timp real a rezultatelor la alegeri.

After careful review, we are removing livestreams that violate our Community Guidelines. We have established policies prohibiting spam, deceptive practices & scams, and we continue to be vigilant with regards to election-related content in the lead-up and post-election period.

— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) November 3, 2020