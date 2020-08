Adevărul despre textul din 1942 care ar fi prevestit pandemia de acum

Este evident că fake news-ul este un fapt. Mai ales în era Covid. De ceva timp se tot vehiculează afirmația conform căreia scriitorul britanic C. S. Lewis a scris un pasaj din cartea “The Devil’s Letters to His Nephew”, din 1942, care are similitudini cu pandemia de acum.

Mesajul atribuit lui Lewis a circulat intens pe Facebook în aceste luni. Mesajul viral susține că autorul C.S. Lewis a scris într-unul dintre romanele sale, un dialog între doi demoni, că „atâtea suflete sunt conduse în iad, din frica de a se îmbolnăvi”. „Și cum ai reușit să aduci atâtea suflete în iad la acea vreme? – Din cauza fricii. Dar de ce le era frică? Teama de a fi torturat? Teama de război? Teama de foame? Nu, de frica de a se îmbolnăvi”, se arată în postare.

Textul continuă să spună că oamenii au ajuns să traiască într-un „mare lagăr de concentrare pentru prizonieri voluntari”, deoarece oamenii nu și-au părăsit casele, n-au avut contact uman și nu s-au plimbat.

Nu există nicio dovadă că Lewis a scris pasajul

Citatul din postare nu apare în niciuna dintre cărțile de non-ficțiune pe care Lewis le-a publicat în 1942: „The Case for Christianity”, „A Preface to Paradise Lost”, „Broadcast Talks” și „The Screwtape Letters”, conform USA Today. De asemenea, textul nu apare nici într-o carte numită „Quotable Lewis” care prezintă 1.500 de citate ale autorului britanic.

În timp ce o căutare pe Google a pasajului nu apare în versiunea digitală a „The Screwtape Letters” prin Google Books, un expert susține că este posibil ca romanul să fi putut inspira afirmația.

„The Screwtape Letters” este o carte despre un demon bătrân pe nume Screwtape care scrie scrisori de încurajare și sfaturi către nepotul său, care încearcă să câștige sufletul unui tânăr. La cinci ani de la publicare, Lewis a fost prezentat pe coperta revistei Time cu un diavol pe umăr, iar romanul a devenit una dintre cele mai populare lucrări ale sale.

Într-un studiu publicat în Taylor University în 2014, William O’Flaherty a concluzionat că există o varietate de motive pentru care oamenii creditează în mod incorect Lewis drept sursa citatelor. În 2017, Christianity Today a eliminat zece citate populare, care au fost atribuite în mod fals lui Lewis sau au fost foarte apropiate de ceea ce a spus, dar au fost formulate incorect.

În concluzie, nu există dovezi că autorul britanic C.S. Lewis a scris textul din acea postare. Lewis are o istorie lungă de a fi greșit atribuit unor citate și cel puțin un expert spune că citatul nu a provenit de la Lewis.