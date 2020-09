Aceste teste digitale de sarcină sunt la fel de puternice ca primele computere de tip PC

Dacă încă te mai gândești la teste de sarcină ca fiind niște stick-uri destul de simple, e posibil să nu fi ținut pasul cu evoluția tehnologiei.

Trecerea la versiunile digitale a transformat testele de sarcină în computere minuscule, aproape la fel de puternice ca primul computer original IBM.

Fascinați de era digitală a testelor de sarcină, doi utilizatori de Twitter au dezvăluit ce se întâmplă cu adevărat în interiorul dispozitivelor.

Fiecare test, care se vinde cu aproximativ 7 dolari, include un procesor, memorie RAM, o baterie cu buton și un mic ecran LCD care afișează rezultatul.

Procesorul este un microcontroler Holtek pe 8 biți cu 64 de octeți de memorie RAM, capabil să ruleze fie la 4 Mhz, fie la 8 Mhz, în funcție de configurația bateriei.

