A transformat un Land Rover în casă și acum trăiește trăiește viața la care tu doar visezi

Un bărbat a renunțat la slujbă, a vândut tot, și-a cumpărat un Land Rover, l-a transformat în casă și trăiește un fel de viață de poveste. Călătorește, fotografiază și povestește pe Facebook și Instagram ce întâlnește în cale.

Kasper Høglund locuiește de 13 luni într-un SUV Land Rover transformat în casă. Totul a început în 2018, când avea o slujbă ca profesor și voia să călătorească mai mult. A început să călătorească și să doarmă în cort. Și a sfârșit prin a dormi mai multe nopți în cort decât în casă, așa că și-a planificat următoarea etapă din viața lui.

„Mi-am dat seama că aș putea locui direct într-o mașină sau într-o rulotă. Aș economisi enorm cu chiria. Și așa aș putea călători mai mult, să dorm afară în fiecare noapte. Dar am greșit când am crezut că voi «economisi». […] Am vândut tot ce avea valoare. Am dat gratis tot ce-ar fi vrut alți oameni să ia. […] Am cumpărat un Land Rover Discovery 4 din 2014”

Kasper Høglund despre decizia care a dus la mutarea în SUV