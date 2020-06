A dat în judecată statul, pentru că nu mai are timp să se joace: de ce s-ar putea să câștige

La vârsta de 17 ani, un elev a dat în judecată Guvernul japonez din cauza restricțiilor impuse la timpul petrecut online. Ca referință, nu are voie să petreacă mai mult de o oră pe zi jucându-se pe internet sau navigând.

Depdendența de jocuri video a fost clasificată ca afecțiune psihologică, deja de câțiva ani. Este inclusă de Organizația Mondială a Sănătății pe aceeași listă de afecțiuni mintale precum dependența de cocaină sau jocuri de noroc. „După ce am consultat experţi din lumea întreagă şi am examinat literatura de specialitate într-o manieră exhaustivă, am decis că această tulburare ar trebui să fie adaugată” pe această listă, a declarat pentru AFP directorul departamentului de Sănătate mintală şi de luptă contra toxicomaniei din cadrul OMS, Shekhar Saxena.

În situația în care mulți părinți nu au timp să stea cu copiii, nu sunt puțini cei care ajung să și-i lase cu ochii în jocuri video, pe console, tablete sau PC-uri. În acest context, autoritatea guvernantă a Prefecturii Kagawa din Japonia a decis să impună niște restricții foarte clare pentru divertismentul online, în rândul copiilor.

Este vorba de o oră pe zi, iar limitarea se aplică tuturor persoanelor sub 20 de ani. În consecință, un elev în vârstă de 17 ani a decis să dea în judecată Guvernul, cu argumentul că doar părinții sau membrii familiei pot impune astfel de restricții.

Wataru, elev de liceu în vârstă de 17 ani din Japonia, se opune astfel unei decizii a Prefecturii Kagawa de pe insula Shikoku, care a limitat timpul petrecut de tinerii de sub 20 de ani în spațiul online la o oră/zi în timpul săptămânii și o oră și jumătate în weekend. Măsura este destinată să prevină dependența copiilor de jocurile video.

Pentru a-și soluționa cazul, Wataru a angajat pe unul dintre cei mai buni avocați din regiune, cu experiență în procesele intentate Guvernului. Numele său este Tomoshi Sakka. Când vine vorba de problema dependenței de jocuri, copilul este de părere că există și alte modalități pentru a o soluționa. În plus, mai spune că normele impuse de Guvern nu au o bază științifică, încalcă drepturile individuale și reprezintă o intruziune inacceptabilă din partea statului în viața de familie.