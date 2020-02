29 februarie, pe prima pagină în Google. De ce există această zi?

29 februarie e marcată de Google direct pe prima pagină a motorului de căutare. Se întâmplă la fiecare patru ani, iar compania face această schimbare în aproape toată lumea. Totuși, de ce avem această zi bizară în calendar?

29 februarie e o zi în plus în ani bisecți. Și-i avem la fiecare patru ani. Google profită de ocazie și pune pe prima pagină un doodle dedicat zilei. Nu e niciodată ceva prea complicat. În ceea ce privește existența acestei zile, ea e necesară ca să fie păstrată sincronizarea dintre anul calendaristic pe care îl folosim pe Pământ și cel astronomic, dat de rotația în jurul Soarelui.

Cu 29 februarie la pachet, 2020 are 366 de zile. În România, sunt aproximativ 13.000 de cetățeni născuți pe 29 februarie. Când aleg ei să-și sărbătorească ziua ține doar de ei și de convenția pe care o respectă: 28 februarie sau 1 martie.

Calendarul actual care include și 29 februarie și se bazează pe Soare

Înainte ca cele mai multe țări să folosească calendarul gregorian, cel mai popular era cel iulian. Acesta din urmă se baza însă pe fazele Lunii. Dar Pământul se învârte în jurul Soarelui. Implicit, un an înseamnă o rotație completă în jurul stelei. Doar că asta nu se întâmplă „fix pe fix” în 365 sau 366 de zile. Implicit, nevoia de 29 februarie.

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, papa Grigore al XIII-lea (1572-1585) a hotărât reforma calendarului iulian. Astfel, a desemnat o comisie de astronomi şi teologi care să lucreze în acest sens.

Dintre toate proiectele de reformă studiate de comisia respectivă, în final s-a hotărât adoptarea proiectului propus de astronomul italian Luigi Lilio, profesor de medicină la Universitatea din Perugia. Astfel, avem calendarul cu an bisect și 29 februarie.

E un calendar solar bazat pe un an comun de 365 de zile împărţit în 12 luni de lungimi neregulate, 11 dintre luni au fie 30, fie 31 de zile. Totodată, a doua lună a anului, februarie, are doar 28 de zile în cursul anului comun. Aproximativ la fiecare patru ani este un an bisect, când se adaugă o zi suplimentară.

Noul calendar a fost numit gregorian, în memoria papei Grigore al XIII-lea. Cât despre România, abia din 1919 avem calendarul acesta și, implicit, 29 februarie.