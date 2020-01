1917 ajunge în cinematografele din România în acest weekend. Filmul pare tras dintr-un singur cadru. Hai să vezi cum s-a reușit acest lucru.

1917 a ajuns în atenția multor cinefili după ce a reușit să câștige premiul pentru cea mai bună producție la Globurile de Aur. Este, așadar, un pretendent serios și pentru Oscarurile care vor fi organizate curând. Pe 10 februarie mai exact.

N-ar strica, așadar, ca până atunci să vezi toate filmele nominalizate (le găsești AICI) ca să știi exact dacă cei care vor câștiga au meritat sau nu. 1917 e un film care a reușit să atragă privirile multor cinefili. Tehnica de filmat și de montaj e una avangardistă și toată lumea vorbește despre cum filmul pare tras dintr-un singur cadru.

Ei bine, nu e așa, deși unii au reușit asta (vezi Birdman, în regia lui Alejandro Gonzalez Innaritu), film care a făcut senzație la Oscarurile din 2015.

Îți voi explica imediat și-ți voi arăta cum s-a făcut, de fapt, montajul pentru 1917.

1917, de văzut măcar pentru tehnica de montaj folosită

1917 s-a bucurat de un real succes odată ce a fost lansat în SUA. În primul weekend, 10 – 12 ianuarie, filmul prins primul loc în topul box-office. A adus încasări de peste 36 de milioane de dolari numai în America de Nord.

1917 a reușit și să bată filmul care furase, la acea vreme, atenția peste ocean și anume noua serie din seria Star Wars, The Rise of Skywalker. 1917 e regizat de Sam Mendes, cel care a făcut și Skyfall. Filmul a primit trofeul pentru cel mai bun film la Globurile de Aur din acest an, iar Sam Mendes a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor.

Poveste din drama de război e următoarea: filmul urmărește urmează povestea a doi tineri soldați britanici, în cursa încercării transmiterii unui mesaj care ar putea salva sute de colegi de soldați. Filmul, cum spuneam, a avut premiera în SUA pe 10 ianuarie și rulează în cinematografele din România din 24 ianuarie.

Îl găsești sub numele de 1917: Speranță și moarte. În rolurile principale îi găsești pe George MacKay, Dean Charles Chapman și Colin Firth.

Filmul pare că e tras dintr-un singur cadru, dar ca să pară așa, la montaj s-au folosit mai multe trucuri.

Le găsești pe toate în videoul de mai jos, extrem de explicativ:

Iată, mai jos, și trailerul oficial: