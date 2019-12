YouTube Rewind 2019: cum arată retrospectiva anului și care au fost cei mai relevanți creatori

La fel ca în fiecare an, cei de la YouTube s-au obișnuit să publice o retrospectivă a anului care s-a scurs. După scandalul de acum un an pe marginea subiectului, oficialii popularului serviciu de streaming au postat YouTube Rewind 2019: For the Record.

În fiecare minut, se postează mii de ore de conținut pe YouTube din fiecare colț al lumii. Asta nu înseamnă însă că tot ce ajunge online devine viral. Pornind de la această premisă, oficialii platformei se străduiesc să sintetizeze la începutul lunii decembrie cele mai importante momente din online, specifice anului care urmează să se încheie.

În 2018, YouTube Rewind 2018 a fost o rușine pentru YouTube. În loc să fie o restrospectivă, gigantul american a angajat o sumedenie de creatori de conținut pentru a crea un clip ciudat. Nu a durat mult până când a devenit cel mai disprețuit videoclip de pe site, cu un număr record de disklike-uri.

Pentru a anunța tranziția la un nou format pentru YouTube Rewind 2019, oficialii companiei americane au postat online o memă pe Twitter. Aceasta este o glumă la adresa faptului că a fost schimbată radical direcția.

YouTube Rewind 2019 include secvențe mai scurte sau mai luni din melodii virale, capturi de gaming și tutoriale de frumusețe. Nu lipsesc vedetele seviciului online, precum PewDiePie sau Jelly și artiști ca Lil Nas X și Billie Eilish. Clipul funcționează și ca un clasament pentru cele mai virale clipuri din anul care se va încheia peste câteva săptămâni și pentru cei mai prolifici creatori de conținut.

Cu această ocazie, aflăm că PewDiePie este cel mai vizionat creator de conținut de pe YouTube, chiar dacă numele său a fost asociat unor scandaluri și a pierdut câteva sponsorizări masive în ultimii ani. Felix „PewDiePie” Kjellberg continuă să genereze o avere din vizionările sale.