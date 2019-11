YouTube le-a pus gând rău celor care nu le înghit reclamele de pe site

Mai ții minte perioada aia în care te puteai uita pe YouTube cu orele, pentru că algoritmul îți recomanda pe bara din dreapta chestii relevante, în loc de clipuri pe care le-ai văzut deja? Mai ții minte când algoritmul YouTube se baza pe preferințele tale, în loc de ce considera el că produce mai mulți bani pentru companie? Și, mai ales, mai ții minte perioada în care nu găseai clipuri cu două reclame consecutive cărora nu le poți da skip?

Ei bine, se pare că YouTube nu are de gând să revină la vremurile de odinioară. Știu că mulți folosesc un adblocker ca să scape de acele reclame agasante, dar e posibil ca varianta asta să nu mai fie tolerată prea mult timp. YouTube își schimbă termenii și condițiile din 10 decembrie, iar acolo este stipulată o chestie care cam dă de gândit.

Utilizatorii care nu produc pentru YouTube nu sunt bine priviți

„YouTube may terminate your access, or your Google account’s access to all or part of the Service if YouTube believes, in its sole discretion, that provision of the Service to you is no longer commercially viable.”

În traducere, dacă utilizatorul nu este viabil din punct de vedere comercial, YouTube ar putea să-i interzică accesul și contului său de Google pe oricare din servicii, dacă ei sunt de părere că așa se cuvine. În mod evident, „commercially viable” nu este concret definit nicăieri, nu este specificat dacă se referă la cei care folosesc adblock și dacă se aplică doar creatorilor de conținut sau și utilizatorilor simpli care nu fac decât să privească.

De aici se pot specula multe, mai ales dacă privești evoluția companiei și realizezi că unicul său scop este să-și crească bugetul din bancă. Plus că termenii folosiți sunt foarte vagi și implicit ușor de interpretat după cum consideră YouTube.

Realistic, cei de la YouTube nu sunt primii care încearcă să-i taxeze pe cei care nu sunt profitabili. Există site-uri de presă care au un fel subscripție lunară pentru a avea acces la articolele lor, iar unele servicii de streaming menționează clar că cei care folosesc adblock sunt banați de la servicii.

Sigur, probabil că nu vor merge atât de departe, dar YouTube tot nu e pe drumul cel bun. Deja și-a făcut un obicei din a demonetiza canale pentru motive incredibil de banale. De regulă, micii creatori de conținut sunt călcați de corporații și scoși de pe platformă.

Cel mai faimos caz este cel în care Disney și Warner Chappell au raportat un clip cu Star Wars creat de la zero de un fan care a avut grijă inclusiv să plătească un compozitor care să-i facă un soundtrack 100% original. Adică să nu existe discuții despre copyright. Clipul nu a fost niciodată monetizat, însă a fost dat jos și urcat apoi de Warner Chappell, care au început să facă bani din muncă creatorului. Aici ai o compilație întreagă de cazuri asemănătoare în care YouTube a procedat greșit.

După cum spuneam, e absurd ca YouTube să înceapă un război cu cei care n-au chef de reclame repetitive.

Oamenii ăștia dețin un smartphone de pe care nu mai e așa simplu să scapi de reclame, astfel, cumva, conturile tot vor fi „profitabile”. Așa că nu cred ți se va interzice să folosești adblock pe YouTube, cel puțin nu brusc, însă probabil că cei care promovează în clipuri metode de a ocoli reclamele nu vor avea un viitor bun cu YouTube. Dar e clar că modul în care evoluează compania te cam pune pe gânduri la fiecare modificare a termenilor și condițiilor.