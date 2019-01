Cum oprești Windows 10 să-ți mai redeschidă aplicațiile după restart

Windows 10 include o serie de funcții pe care nu le poți dezactiva într-o manieră evidentă. Printre ele se numără faptul că aplicațiile tale deschise îți apar din nou după ce îți repornești sistemul.

Windows 10 este în continuare cel mai bun sistem de operare creat vreodată de Microsoft și are mari șanse să fie și ultimul. Toate modificările majore de funcționalitate și interfață sunt incluse în sistemul de operare din Redmond prin actualizări semnificative lansate la intervale regulate de timp.

Odată cu Windows 10 Fall Creators Update lansat în toamna lui 2017, Windows 10 a schimbat modul în care interacționează cu aplicațiile pornite în momentul în care ai decis să-ți închizi sistemul. La fel ca pe Mac, noul SO al Microsoft a început să-ți repornească după restart toate aplicațiile și ferestrele pe care le-ai avut deschise.

Mecanismul nu este unul revoluționar și există o varietate de circumstanțe în care ți-ar putea fi util. În același timp însă, există situații în care poate nu-ți dorești ca tot ce ai făcut pe computer acum trei zile să fie evident pentru orice alt utilizator care îți pornește PC-ul.

Soluții pentru acest scenariu sunt multiple. Cea mai evidentă implică să te obișnuiești să-ți închizi manual toate ferestrele înainte de închiderea sistemului. Dacă nu poți pentru că nu ai timp sau unele dintre ele sunt blocate, poți apela la alte tertipuri.

De exemplu, faci click pe Start în stânga jos, accesezi meniul Power și, înainte să optezi cu un click pentru Restart sau Shut Down, ții tasta Shift apăsată. O altă soluție necesită să faci în prealabil un click pe Desktop sau să apeși pe Windows + D, o combinație de taste care îți minimizează toate programele pornite și îți afișează desktopul. Atunci, trebuie să apeși pe Alt + F4, aceeași combinație pe care o folosești pentru a închide orice program. Dintre opțiunile pe care le vei avea afișate pe ecran, optează pentru Shut Down sau Restart, în funcție de ce ai nevoie și confirmă cu Ok.