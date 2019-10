Volkswagen dă peste cap planurile Dacia. Cum arată și ce motorizări are Golf 8

Volkswagen stă excelent pe piața din Europa, iar acum se pregătește să își ia un avans și mai mare. Noul model prezentat de companie arată suficient de bine cât să vrei să dai un ban în plus. Chiar dacă nu te-ai aștepta, fix planurile Dacia sunt date peste cap.

Poți să spui că Golf e mașina tuturor românilor care au plecat în Italia și Spania, iar la revenire au adus așa ceva cu ei. Poți spune că Volkswagen are o mașină pentru băieți de cartier și fani ai tunningului. Ce nu poți spune e că e o mașină proastă și că Dacia e mai bună.

Volkswagen Golf 8 a fost prezentată oficial acum, iar cifrele din piață nu mint. Dacia are un rival pe măsură și s-ar putea ca nici Duster să nu-i țină piept.

Ce motorizări are Volkswagen Golf 8

După scandalul Dieselgate, Volkswagen a încercat să împace lumea și să promită revoluții. Cumva, se vede asta și la Golf 8.

Mașina va beneficia de-o gamă consistentă de motorizări. Vor fi cinci motoare hibride în oferta Golf 8. . Totodată, Volkswagen îl poate echipa și cu sistemul pe 48 de volți, cu baterii Li-Ion, combinat cu motoare TSI, cu numele eTSI.

Acestea vor fi disponibile în trei versiuni de putere: 110, 130 și 150 CP. Alte două motoare vor fi plug-in hibrid, de 204 CP și 245 CP (versiunea GTE). Acestea două vor folosi o baterie de 13 kWh, iar autonomai este de 60 de kilometri, dacă mergi doar pe electric. În fine, celelalte motoare vor fi pe benzină – 90 și 110 CP -, diesel cu 115 și 150 CP și pe gaz, TGI, de 130 CP.

După cum vezi din aceste imagini, e o mașină cu ceva caracter futurist, ceva grijă față de mediu și un design vag similar cu ce-a avut Volkswagen până acum pe seria Golf. Cert e că arată un pic mai bine decât Dacia Sandero.

Ca tehnologie specială, de unde s-ar putea inspira și Dacia, Volkswagen Golf 8 beneficiaă de un sistem de conectare wireless cu un eSIM. Sunt folosite platformele We Connect și We Connect Plus. Mașina va putea să comunice cu infrastructura, prin sistemul Car2X, și cu celelalte vehicule, până la o distanță de 800 de metri. Informațiile sunt afișate pe display-ul integrat în bord.

De ce e o problemă pentru Dacia noul Golf

Din 2004 până în prezent, Dacia a lansat diverse modele. Cel mai important a fost însă Duster, care a reușit o performanță însemnată anul acesta: a doua cea mai bine vândută mașină din Europa. Și asta contează și mai mult când iei în calcul că-i un SUV. Pe primul loc este Volkswagen Golf și asta e problema.

Oricât de mult a dat-o Volkswagen în bară în vremea Dieselgate, Golf se bucură de-o imagine bună. Încă sunt populare mașini de acum cinci sau chiar zece ani. Iar cifrele pe august arată că Dacia are o problemă în a se apropia de Volkswagen.