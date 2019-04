Aplicația Vine renaște sub un alt nume, dar nu pare să aducă ceva nou

Mai ții minte aplicația Vine, cea care a făcut popular conținutul video de câteva secunde? Revine, dar sub un alt nume.

Vine a fost o aplicație de succes și clipurile video de câteva de secunde de pe platformă au devenit virale de mai multe ori. Twitter a văzut o oportunitate și a cumpărat startup-ul. Totuși, lucrurile nu au mers conform așteptărilor și aplicația a fost închisă. Între timp, a venit de la chinezi aplicația TikTok care are un concept similar și acum este foarte populară în rândul tinerilor din întreaga lume.

Acum un an și jumătate, Dom Hoffman, unul dintre fondatorii Vine, a declarat că aplicația va fi reimaginată, iar acum apare cu un alt nume: Byte. Primele 100 de invitații au fost trimise deja către anumite persoane. Byte îți permite să te înregistrezi câteva secunde sau să urci clipuri video de câteva secunde și acestea vor rula în continuu, în regim de loop.

the byte beta we’ve been running with friends and family *feels* exactly like the vine friends and family beta, down to the weird but appealing randomness of the videos. that’ll change as we expand, but it’s a pretty good sign pic.twitter.com/rBbQrNtTJ7

— dom hofmann (@dhof) April 22, 2019