VIDEO Un satelit NASA a surprins cum o gaură neagră înghite o stea

NASA a observat pentru prima dată tot procesul prin care o gaură neagră înghite complet o stea din Univers, iar imaginile sunt uimitoare.

Acesta este unul dintre cele mai violente evenimente care ar putea avea loc în spațiu, iar de data aceasta astronomii l-au putut observa îndeaproape. NASA a putut vedea cum gaura neagră înghite o stea pe data de 29 ianuarie, cu ajutorul unui telescop spațial numit Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

It turns out, staring at the same patch of space for weeks at a time is a great way to catch a black hole devouring a star. ??

NASA’s planet-hunter @NASA_TESS found its first such event this year. ⚫ ? ? https://t.co/FjI8kNqpVa pic.twitter.com/aobw7v79y3

— NASA Goddard (@NASAGoddard) September 26, 2019