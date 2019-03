Viber adoptă o temă întunecată, ca să intre în rând cu lumea: cum o activezi

În ultimele zile, s-a dezbătut modul ghiduș în care cei de la Messenger au decis să integreze o temă întunecată în aplicația Facebook. Acum, a venit rândul creatorilor Viber să te ajute să scrii cu alb pe negru.

Peste doar câteva săptămâni, toți utilizatorii de Facebook Messenger vor avea posibilitatea să activeze o temă întunecată în interfața aplicației de chat. Dacă vrei să grăbești procesul, este suficient să trimiți un mesaj în format text unui prieten care să conțină o semilună de culoare galbenă pe care o găsești în lista de emoticoane. Gestul respectiv va declanșa o animație și o notificare din care poți activa tema întunecată.

Pentru a introduce o temă întunecată în aplicația Viber, creatorii aplicației de chat au optat pentru o actualizare tradițională. Cu alte cuvinte, ai nevoie să instalezi ultima versiune a programului pentru a găsi parametrul cu pricina în setări. Dacă tocmai ți-ai instalat-o din Google Play, la prima rulare, ar trebui să primești o notificare pe marginea subiectului în partea de jos a ferestrei de chat.

Dacă nu ai primit nicio notificare, tema poate fi activată oricum din meniul More, la secțiunea Settings, după ce ai făcut un tap pe Appearance. În situația în care opțiunea respectivă lipsește, asigură-te că ai făcut update la noua variantă.

În timp ce utilizatorii de Android sunt privilegiați când vine vorba de disponibilitatea temei întunecate în Viber, posesorii de iDevice-uri trebuie să mai aștepte câteva săptămâni pentru același beneficiu. În cazul în care ți s-ar părea mai util ca modul întunecat să se activeze automat la sosirea serii, te vei bucura să afli că a fost luat în calcul și acest scenariu.

Walk on the dark side ? Check out our new dark mode theme on Android! Save battery ?, protect your eyes ?, and keep the room dark when other people are trying to sleep.

Try #DarkMode Now: https://t.co/Xn0QIKbrJX pic.twitter.com/DJK22oJMNR

