Vesta de care toti motocicliștii au nevoie, mai ales cei din România

Indiferent de tipul de motocicletă pe care-l conduci, ești în pericol atunci când te afli în trafic cuun vehicul cu două roți.

Nu ești protejat de o caroserie, iar șansele de accidentare sunt mai mari atunci când mergi cu o mototcicletă. Un element de siguranță pe care mașinile îl au este airbag-ul, dar și centura de siguranță.

Compania Dainese a lansat Smart Jacket, o vestă care funcționează ca și airbag și ar putea salva viețile motocicliștilor. Compania dezvoltă astfel de produse de 25 de ani, iar această Smart Jacket folosește aceeași tehnologie D-Air, regăsită și în costumele de protecție ale motocicliștilor MotoGP.

Smart Jacket poate fi folosită sub sau peste orice altfel de jachetă. Important este că această vestă nu trebuie să fie conectată cu motocicleta și funcționează independent de aceasta. Vesta este dotată cu șapte senzori (GPS, accelerometru, giroscop etc) și folosește un algoritm care citește informațiile date de senzor de 1000 de ori pe secundă. Are o baterie care asigură funcționarea senzorilor timp de 26 de ore.

Cum funcționează vesta-airbag pentru motocicliști

Dacă este detectat un pericol atunci vesta se activează și devine un airbag. Și așa ești mai protejat în cazul unui accident. Vesta are și o tehnologie, introdusă pentru prima dată într-un sistem de airbag pentru motociclete, care activează airbag-ul în cazul unei coliziuni cu un vehicul staționar la o intersecție. Dacă ai mers cu motocicleta, bicicleta sau cu trotineta pe stradă și că șoferii din vehiculele cu patru roți nu prea observă participanții la trafic pe două roți.

Vesta este fabricată dintr-un material rezistent la abraziune și la apă și este bine ventilată, pentru a permite circulația aerului astfel încât aceasta să poată fi purtată și în zilele călduroase de vară. Vesta Smart Jacket de la Dainese va fi disponibilă în șase dimensiuni, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, începând din iulie pentru 699 de dolari.

Vesta va fi grozavă mai ales pentru români deoarece drumurile noastre sunt periculoase. România se clasează pe primul loc în Europa la numărul accidentelor rutiere fatale cu 98 de cazuri raportate la un milion de locuitori, adică dublul mediei UE.

În plus, se estimează că alte 135.000 de persoane au suferit accidente grave în 2017, printre care o proporție însemnată este reprezentată de participanții la trafic vulnerabili, cum ar fi pietonii, cicliștii și motocicliștii.