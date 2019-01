Un Smart TV este inevitabil și face bani de pe urma ta, fără să știi

Dacă te gândești să-ți cumperi un televizor, tinde să fie aproape imposibil să nu te orientezi către un Smart TV. Au devenit atât de ieftine, încât producătorii încearcă să facă bani din software și reclame, mai mult decât din hardware-ul efectiv.

În funcție de afinitatea pe care o ai pentru tehnologie, pe lângă televiziunea tradițională, s-ar putea să-ți iei divertismentul dintr-un PlayStation sau Xbox, un Apple TV sau Chromecast și, nu în ultimul rând, un Blu-ray Player sau bătrânul DVD Player. Odată cu evoluția Smart TV-urilor însă, aceste echipamente adiționale tind să devină din ce în ce mai irelevante.

În 2019, dacă vrei să faci o afacere bună, ai fi aproape inconștinet să-ți iei un televizor care nu are funcții smart, pe lângă faptul că ți-ar fi imposibil să-l găsești. Mai ales când vine vorba de diagonale mari producătorii se feresc să creeze modele care nu sunt Smart TV. După cum a zis directorul tehnic la Vizio, televizoarele inteligente sunt mai ieftine decât televizoare ”proaste”.

Din păcate, costurile de producție infime pentru 90% dintre modelele de pe piață se reflectă în căutarea unor surse adiționale de monetizare de către creatorii lor. Comercializarea de reclame, monitorizarea activității tale de streaming și includerea de aplicații inutile pe ecranul principal al TV sunt reprezintă modul principal în care marii giganți fac bani în 2019 de pe urma ta. Achiziția inițială a produsului se reflectă într-un profit infim spre inexistent.

Cum au ajuns Smart TV-urile mai ieftine decât televizoare clasice

În teorie, pare imposibil. Un Smart TV necesită o putere de procesare suplimentară, un spațiu de stocare mai mare pentru stocarea aplicațiilor și, eventual, licențierea de software. Producători precum Philips sau Sony îți vând TV-uri cu Android TV cumpărat de la Google. Dacă nu este cumpărat, poți sta liniștit pentru că gigantul din Mountain View face suficient de mulți bani de pe urma ta încât software-ul cu pricina să fie gratuit.

Faptul că fiecare televizor a devenit ”smart” în ultimii ani are legătură cu cota de profit infimă de care se bucură creatorii lor din hardware. O explicație cât se poate de clară pe marginea subiectului a fost oferită la CES 2019 de către directorul tehnic la Vizio pentru The Verge.

În acel context, Bill Baxer a atras atenția asupra faptului că procesul de colectare al datelor reprezintă doar o parte infimă din modul în care tu ca utilizator ajungi să generezi bani pentru compania care ți-a vândut noul tău televizor. În 2019, la fel ca la smartphone-uri, producătorul de TV-uri se gândește cu poate să te convingă să cumperi conținut prin intermediul gadgetului respectiv, ca el să-și ia o cotă de profit.

”Aceasta este o piață agresivă, la cuție. Este o industrie cu o margine de profit de șase procente, nu? Vreau să spun că îți dai seama că este dură. Poți spune că ne-am făcut-o singuri sau poți spune că există o strategie mai mare aici și așa e. Tabloul mare este că nu am nevoie să fac bani de pe urma TV-ului. Trebuie doar să-mi acopăr costurile.”, a afirmat CTO-ul Vizio într-o manieră în care era evident că vorbește de o situație la nivelul întregii industrii, nu doar despre cazul său particular.

Partea bună este că acest model de business obligă, într-o oarecare măsură, creatorii de televizoare să-și actualizeze vechile Smart TV-uri. În plus, din acest gesturi s-ar putea să te bucuri de funcții noi precum protocolul AirPlay al celor de la Apple care va ajunge pe TV-uri de anul trecut în cazul Samsung sau Sony. Deși Vizio este un brand de TV-uri imposibil de găsit la noi, echipa din spatele său a afirmat că va aduce AirPlay pe modele din 2017. Există o listă completă a modelelor care vor beneficia de update pe site-ul Apple.

Televizorul știe ce vezi, indiferent de sursa conținutului

Un mit interesant la care merită să renunți este că atunci când nu folosești funcțiile deștepte ale TV-ului, acesta nu te urmărește. În definitiv, de asta ai făcut probabil investiția într-un dispozitiv dedicat de streaming precum un Apple TV, Fire TV, Chromecast, Android TV, PlayStation 4 sau Xbox One.

În realitate, algoritmii și mecanismul prin care îți sunt urmărite obiceiurile de streaming sunt mult mai elaborate decât ai crede. Din acest motiv, este absolut irelevant dacă te uiți la Netflix, HBO Go, YouTube, Hulu sau alt serviciu online de pe o cutiuță conectată la TV. Atâta timp cât imaginea este afișată pe un Smart TV, iar respectivul televizor este conectat la internet, cineva, undeva, face bani de pe urma ta.

Tehnologia prin care îți este este identificat conținutul la care te uiți are o vechime destul de mare pe piață și a devenit un standard în industrie. Poartă numele de ACR sau Autoamtic Content Recognition (Identificare Automată a Conținutului). Cei de la Forbes explicau în urmă cu ceva timp de ce va deveni cel mai important criteriu pentru măsurarea popularității unui film sau serial.

Ideea din spatele ACR este una cât se poate de simplă și este independentă de sursa de semnal. Televizorul imortalizează câțiva pixeli din imaginea afișată pe ecran. Respectiva informație fotografică este transmisă către serverele producătorului televizorului unde este comparată cu o bază de date incredibil de stufoasă de conținut video. În scurt timp, Samsung poate să știe că posesorul unui Smart TV din Brașov se uită la Friends pe Netflix. Acea informație este imediat monetizată prin comercializarea ei către comercianții de reclame și companiile de marketing.

După cum se spunea în urmă cu ceva timp despre Facebook, tu ești produsul. Vânzătorii de reclamă către Pro TV, de exemplu, folosind acele informații, își pot forma o imagine mult mai clară referitoare la eficiența reclamelor pe care le servesc la ora 20:00 prin intermediul postului TV. Identifică folosind o precizie mult mai mare numărul celor care schimbă postul pe parcursul reclamei sau o tolerează până la capăt.

Ca lucrurile să ia o turnură și mai macabră, dacă nu au luat-o deja, informația cu pricina este corelată cu adresa ta IP de acasă. Chiar dacă nu este procesată adresa la care locuiești, în cazul în care ai văzut o reclamă la TV la blendere Bosch și ai făcut imediat o comandă la un echipament Bosch de pe telefon sau laptop, pentru că este folosit același IP, comerciantul de reclame știe că cea mai recentă campanie de marketing a funcționat mai bine decât cea anterioară.

În teorie, ți se cere acordul pentru astfel de practici

Ca de fiecare dată, când te sperie ceva legat de practicile creatorilor de hardware și servicii pe care le folosești, este foarte probabil să-ți fi dat acordul în legătură cu ceea ce te-a supărat. Printre listele stufoase de termeni și condiții la care ai apăsat pe Agree s-au numărat și aceste particularități dubioase de marketing pe care le-am explicat mai sus.

În cel mai rău caz, funcțiile cu pricina sunt activitate implicit pe un TV scos din cutie, dar pentru că ai oricând posibilitatea să le dezactivezi, producătorul se află într-o zonă gri a legalității. Un pic frustrant este însă că toate aceste detalii tehnice sunt ascunse în meniul de configurare al televizorului în spatele unor denumiri ciudate, ușor de trecut cu vederea.

Revenind la exemplu cu Vizio, funcția ”malițioasă” este intitulată Smart Interactivity. LG a optat pentru ”Collection of watching info”, iar Samsung s-a rezumat la ”Smart features”. În cazul televizoarelor de top de la Samsung, dacă nu ești un fan înrăit al comenzilor vocale, dezactivează și ”Voice Recognition”. Trecând peste faptul că fiecare producător îi dă alt nume, trebuie să rămâi cu ideea că denumirea respectivă va fi una destul de atrăgătoare.

Soluția evidentă la problemă este să nu-ți mai conectezi TV-ul la internet. Atunci, indiferent cât de mare este volumul de date colectate, informațiile nu vor mai ajunge pe serverul producătorului. Această soluție însă te lasă fără actualizări de firmware, funcții noi și, ocazional, mici îmbunătățiri de performanță. Depinde ce este mai important pentru tine.

Televizoarele au ajuns pline de crapware și bloatware, precum laptopurile noi cu Windows

Când îți cumperi un laptop nou cu Windows sau anumite smartphone-uri, acestea vin încărcate de aplicații inutile care s-ar putea să te coste. Pe laptop s-ar putea să ai un antivirus care expiră în 30 de zile, iar când vrei să-l dezinstalezi în atrage atenția că-ți pui securitatea sistemului în pericol. Un Office 365 care expiră peste o lună te pune într-o situație similară.

Te forțează să cumperi ceva și funcționează ca o reclamă, mai mult decât ca ceva util. Pentru că vorbim de reclame însă, cineva a făcut niște bani pentru că ți le-a pus acolo. Smart TV-urile moderne au împrumutat modelul respectiv de business și, pe lângă faptul că adună informații referitoare la ce te uiți, îți oferă reclame și primesc un procent din eventualele achiziții de conținut media efectuate prin intermediul televizorului. Românii încă nu sunt foarte dornici să cumpere sau să închirieze filme, dar cum ne-am obișnuit să ne abonăm la Netflix, o să îmbrățișăm și acel trend, în favoarea creatorilor de TV-uri.

Un gigant precum Samsung mai poate primi niște bani în plus pentru că pornești televizorul și aplicația HBO Go sau Hbo Now este prima pe lista celor preinstalate. Philips face bani pentru că pe telecomanda de la Smart TV-urile sale cu Android TV există un buton mare marcat Netflix, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus.

În final, lucrurile pentru marii producători sunt cât se poate de clare. Costul televizorului tăi inteligent nu se reflectă într-un profit generos, dar tu ca utilizator, ești o sursă monetizabilă de informație. În cazul în care te pricepi un pic la tehnologie, poate dezactivezi opțiunile de urmărire din TV, dar numărul celor care nu se pricep este suficient de mare încât să nu conteze. În plus, te bucuri de faptul că ai dat un preț infim pe un televizor de dimensiuni generoase și nimic nu se compară cu o super ofertă. Ar fi fost însă ideal ca Samsung, LG, Sony, Philips, Vizio și alții să fie un pic mai transparenți în legătură cu maniera în care fac bani de pe urma ta.