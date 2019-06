Un MacBook Pro a explodat: ce a dus la situația rușinoasă pentru Apple

De câteva luni, am luat o pauză de la știri cu telefoane care au explodat din senin. Din păcate, acum este vorba de un MacBook Pro explodat care va face înconjurul lumii.

Este important de reținut că nu s-a mai întâmplat în trecut să vedem online laptopuri de la Apple explodate din senin. Situația detaliată de către un internaut ar putea să aibă în spate o explicație logică și este posibil ca aceea să vină de la Apple în urma unei inspecții atente a situației. Până atunci însă, avem doar evenimentul neplăcut prin care nu și-ar dori să treacă nimeni.

Deși este greu să spui că există o parte bună în momentul în care îți explodează laptopul, proprietarul sistemului a avut noroc că era acasă și nu într-un avion sau un autocar. Consecințele ar fi putut fi semnificativ mai grave într-un spațiu închis.

Evenimentul a fost detaliat pe Reddit de către un DJ care activează sub pseudonimul White Panda. Imediat după eveniment însă, a postat pe Twitter clipul de mai jos în care se poate vedea un MacBook fumegând. Aparent, înregistrarea a fost inițiată la scurt timp după explozia care a lăsat niște urme negre pe podeaua din lemn. Când a putut să pună mâna pe el, l-a împachetat și l-a dus la cea mai apropiată reprezentanță Apple pentru diagnosticare. Aparent, ar trebui să primească un răspuns oficial pe marginea subiectului în următoarele cinci zile.

Până la această oră, nu este foarte clar ce ar fi putut să ducă la explozia cu pricina. Poate fi vorba de un încărcător de proastă calitate, o baterie defectuoasă sau o sesiune de utilizare în condiții improprii, cu toate fantele de ventilație acoperite. Rămâne să vedem care vor fi rezultatele investigației oficialilor din Cupertino.

My MacBook Pro exploded today during normal use. No injuries, luckily. Some damage to the house. Could have been worse – good thing I wasn’t on a plane.

Very curious to see how @Apple responds.@MacRumors @TechCrunch @9to5mac pic.twitter.com/pjmpv5Mx9b

— White Panda (@whitepanda) May 29, 2019