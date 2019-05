Ubisoft pregătește un nou joc, o combinație de Rocket League și Fortnite

Ubisoft este în căutarea unui titlu la fel de profitabil ca PUBG sau Apex Legends, iar răspunsul este o combinație de Rocket League și Fortnite.

Ubisoft este în căutarea unui joc de tip free to play care să aibă potențialul să acapareze atenția (și banii) tinerilor care petrec ore bune în Fornite, Rocket League sau PUBG. Soluția francezilor este Roller Champions, o combinație dintre Fortnite și Rocket League, pe care l-ar anunța în curând la E3 2019.

Două imagini au ajuns pe site-ul resetera.com, iar în una dintre ele este ilustrat modul în care controlezi personajul. Vei putea juca meciuri rapide, meciuri ranked (pentru clasament), dar și turnee. Din ceea ce putem vedea, Roller Champions pare a fi un joc de tip derby multiplayer precum Rocket League și vei putea avea un nivel de customizare precum cel din Fortnite.

Roller Champions, încercarea Ubisoft de a găsi următorul Fortnite

În imagine vedem personaje care patinează pe o pistă înclinată, iar tipul din mijloc are o minge în mână, în timp ce restul personajelor sunt îmbrăcate cu costume sofisticate. Probabil acel jucător trebuie să înscrie acea minge într-un coș sau o poartă. Această scenă aduce puțin cu scenele Motorball din Alita: Battle Angel. Jocul va fi disponibil doar în multiplayer.

Mai multe nu știm despre acest titlu Ubisoft, dar probabil vom afla mai multe la E3. Epic are Fortnite, EA a venit cu Apex Legends, Blizzard are Overwatch. Era normal pentru francezii de la Ubisoft să vină cu un titlu free to play competitiv care să aibă potențial de viral. Jocul ar putea fi distractiv și ar putea interesa pe foarte multă lume. Vom afla cât de curând.

Roller Champions se va lansa pe PC, PS4, Xbox One, dar și Nintendo Switch, dar nu știm când sau dacă va fi free to play. Cel mai probabil jocul va fi gratuit și va putea fi jucat în această toamnă.