Trump a spus (iar) o prostie: morile de vânt cauzează cancer

Președintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump nu este cunoscut pentru argumentele științifice pertinente. Mai nou, a spus că morile de vânt cauzează cancer.

Trump a spus în cadrul unei cine cu republicanii că morile de vânt ar putea cauza cancer. Mai exact, el a zis că morile de vânt reduc, înainte de toate, valoarea proprietăților din preajmă, dar și că „se zice că zgomotul cauzează cancer”. Mai apoi, a încercat să imite zgomotul pe care îl fac morile de vânt. Până în prezent, nu există vreo dovadă științifică care să arate că zgomotul turbinelor poate cauza cancer.

Here’s video of Trump talking about wind mills at the NRCC dinner tonight: „They say the noise causes cancer.” pic.twitter.com/tpsmZI8k7n

— Brandon Wall (@Walldo) April 3, 2019