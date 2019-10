Expoziția care îți arată pe ce își vând românii votul la alegeri

De-a lungul timpului, mita electorală a devenit o practică tot mai folosită de către partidele politice pentru a mai câștiga niște voturi în plus. Galeria Trocului Electoral este o expoziție te va face să înțelegi mai bine ce e, de fapt, trocul electoral și cât de amplu este fenomenul în România.

Ideea din spate e una simplă: politicienii oferă alegătorilor alimente sau obiecte menite să-i convingă pe cetățeni să îi voteze. Fenomenul este unul amplu, numai că nu este tocmai luat în serios de către autorități, deși acest lucru este interzis prin lege.

Potrivit articolului 386 din Codul Penal, „oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi”.

Conștientizarea acestui lucru este importantă. În acest sens, există o expoziție menită să te facă să-ți dai seama mai bine de gravitatea fenomenului. Aceasta se numește Galeria Trocului Electoral și cuprinde instalații inedite, inspirate din obiecte tipice trocului electoral: găleți, pungi, mâncare și alte obiecte folosite adesea pentru a „cumpăra” votul românilor.

Știm cu toții despre ce e vorba, vedem asta în apropierea alegerilor, fie sub forma de alimente, fie sub forma diverselor obiecte care trebuie, la un moment dat, la casa omului. De la găleți, până la sticle de ulei, pungi de zahăr sau mălai, mici, bere sau chiar cizme de cauciuc: le știm pe toate sub numele de pomană sau mită electorală. Organizatorii expoziției numesc asta troc electoral: adică primești o sticlă de ulei sau o și dai la schimb votul tău partidului care ți le-a oferit.

La expoziție vei înțelege mai bine ce înseamnă trocul electoral

Obiectele expuse fac parte dintre cele folosite de-a lungul timpului în diverse județe din România. Partea și mai interesantă e că toate sunt inspirate din cazuri reale și reinterpretate de diverși artiști din România.

Am văzut și eu expoziția, care te pune față în față cu cele mai comune obiecte ale trocului electoral și îți dă o perspectivă mai amplă a situației.

Printre cele mai interesante exponate s-a numărat o balanță are avea pe un taler niște mălai, iar pe celălalt o ștampilă de vot. Talerul cu ștampila de vot atârna mai greu, iar după cum spune și descrierea exponatului, „calitatea votului curat contrabalansează orice obiect, serviciu sau promisiune falsă oferă candidații în trocul electoral”.

Interesantă a fost și scara făcută din pungi de zahăr, care ar reprezenta una dintre modalitățile prin care politicienii urcă în preferințele alegătorilor.

Expoziția face parte dintr-o inițiativă mai amplă, numită Vot Nu Troc, lansată de Funky Citizens, un ONG care are printre obiective creşterea responsabilității şi a răspunderii în spaţiul public. Organizația urmărește să contrabalanseze fenomenul trocului electoral și îi încurajează pe cetățeni să se înscrie ca observatori la vot în cadrul alegerilor prezidențiale de anul acesta.

Poți vedea aici manifestul:

Expoziția va avea loc între 22 octombrie și 2 noiembrie, la Nod Makerspace.