Tot ce știm despre Deadpool 3, filmul care va reinventa franciza după Avengers

La scurt timp după lansarea în cinematografe a celui de-al doilea film Deadpool, a fost confirmată producția celui de-al treilea film. Probabil că va ajunge în cinematografe peste un an, dar se cunosc deja multe detalii despre el.

Înainte ca Disney să cumpere 20th Century Fox, Deadpool era singura bucată din X-Men care genera bani frumoși pentru studioul nu foarte priceput în monetizarea super eroilor. După Deadpool 2 și schimbarea patronajului, două lucruri sunt sigure. Vom avea cel puțin încă un film Deadpool și unul construit în jurul echipei X-Force. Acestea vor fi produse de Disney, sub divizia Marvel. Nu este exclus ca o versiune a eroului interzis minorilor să-și găsească loc în MCU, dar este puțin probabil.

Deși zvonurile sunt multe în ceea ce privește viitorul Deadpool 3, există câteva particularități care sunt destul de sigure. Ryan Reynolds a confirmat faptul că al treilea film din serie va merge într-o cu totul altă direcție, comparativ cu cele două filme din trecut. Motivul principal din spatele schimbări ține de greșelile care s-au făcut cu alte francize în trecut. În opinia lui Reynolds, ”deseori, reinventează sau schimbă un personaj după patru filme prea târziu”.

Deadpool face parte din X-Force și se va vedea

Conform speculațiilor din piață, un lung metraj intitulat X-Force va ajunge în cinematografe înainte de Deadpool 3. A fost făcută o comparație între această opțiune și lansarea primului The Avengers între Iron Man 2 și Iron Man 3.

Unul dintre scenariștii seriei Deadpool a confirmat însă că va fi o diferență majoră între cele două producții, X-Force și Deadpool 3. Primul va fi o producție de amploare, complexă, cu personaje multe. În același timp, Deadpool se va rezuma la ceva mai mic, o poveste mai personală.

Deadpool 2 a fost regizat de David Leitch, care are mari șanse să revină la cârma viitorului proiect, exprimându-și interesul în această direcție în mai multe circumstanțe. ”Ne-am simțit foarte bine și iubesc această lume, iubesc acest univers și iubesc personajul pe care l-a făcut atât de îndrăgit de fani. Așa că, aș fi recunoscător să lucrez la ceva din nou.”, a spui Leitch, într-un interviu acordat celor de la Screen Rant.

Deadpool 3, interzis minorilor sau nu

După lansarea versiunii pentru copiii sub 13 ani de Deadpool 2, intitulată Once Upon a Deadpool, producătorii Marvel și Disney au luat în serios lansarea Deadpool 3 doar sub certificarea PG-13. Rețeta ar putea să funcționeze, dacă personajul principal găsește alternative creative la a înjura și nu abuzează de sânge pe ecran.

Pe de altă parte, cei de la Disney sunt interesați de bani, mai mult decât de orice altceva. Având în vedere succesul înregistrat de variantele interzise minorilor ale primelor două filme, este posibil ca încasările să dicteze ratingul. ”Dacă nu e stricat, de ce să-l repari”, a explicat directorul Marvel Studios cu referire la politica Disney pe marginea acestui subiect.

Cable și Domino nu pleacă nicăieri

Dacă ți-a plăcut de Josh Brolin în pielea lui Cable și a actriței Zazie Beetz în spatele lui Domino, cele două personaje vor reveni. Brolin este angajat să se afle în spatele lui Nathan Summers pentru următoarele patru filme. Beetz are un contract pentru trei filme.

Nu este exclus ca Zezie Beetz să aibă propriul film solo, pentru a explora fundația personajului care a fost trecută cu vederea în Deadpool 2. Beetz a insistat într-un interviu și pe faptul că este foarte curioasă să vadă cum evoluează relația personajului său cu Cable, o relație care este foarte bine definită în benzile desenate.

T.J. Miller nu mai revine în franciză, deoarece a fost părtaș la mai multe scandaluri în ultimii ani, acesta fiind și motivul pentru care a părăsit distribuția show-ului Silicon Valley în ultimele două sezoane. A luat cu asalt un șofer de Uber în 2016 și a fost acuzat de mai multe femei de comportament nepotrivit în cadrul campaniei #MeToo. Nu a ajutat nici faptul că în 2017 a sunat la poliție pentru a spune că este o bombă într-un tren Amtrak din SUA, deși a fost o invenție de-a sa.

În final Deadpool 3 va exista, iar asta este cel mai important lucru. Ryan Reynolds se va implica masiv în acest proiect, la fel ca în cazul celorlalte două filme. În schimb, își dorește să fie forțat de circumstanțe să facă ceva nou, original. ”Cred pur și simplu că, dacă vom face un alt film solo Deadpool, trebuie să duci bugetul foarte jos, aproape de nimic și să sari gardul, să depășești orice bariere ciudate și să faci lucruri pe care nimeni altcineva nu poate să le facă.”, a declarat actorul. Premisa este una foarte atrăgătoare.