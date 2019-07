Top 5 cele mai bune frigidere de pe eMag, raport calitate - preț. Cum alegi dintre sute de oferte

Îți prezint un top 5 cele mai bune frigidere de pe eMAG, care ți-ar putea fi de folos dacă te gândești să-ți schimbi cel mai important aparat electrocasnic din orice bucătărie. E important să ții cont de raportul preț – calitate, dar trebuie să alegi cu grijă și brandul. Dacă are un nume de care n-ai mai auzit sau nu poți să-l pronunți, ai face bine să-l eviți. Așadar, fii atent la următoarele sugestii.

Primul aspect pe care trebuie să-l iei în considerare atunci când îți alegi un frigider este spațiul de care ai nevoie. Dacă locuiești singur sau doar cu încă o persoană, n-ai neapărat nevoie de cel mai spațios frigider de pe piață. Aici, tu știi cel mai bine ce ți se potrivește.

De asemenea, un alt aspect foarte important este clasa energetică. Nu se mai merită să alegi un produs care are sub clasa A. Ține cont că este cel mai utilizat electrocasnic din casă. E în funcțiune în fiecare zi din an, timp de mai mulți ani. În Europa, ei doar trei clase energetice care trebuie luate în seamă: A+, A++ și A+++.

Top 5 cele mai bune frigidere de pe eMAG: ce poți cumpăra sub prețul de 3.000 de lei

Dacă vrei un brand de încredere, care să-ți ofere fiabilitate, poți alege frigiderul Samsung RT50K6335SL/EO, cu o capacitate totală de stocare de 500 de litri, clasa energetică A++. Dispune de funcții precum No Frost, compresor digital, Twin Cooling Plus, smart conversion, afișaj extern și altele. Congelarea nu afectează gustul produselor și nu lasă nici vreun miros ciudat. Prețul este foarte accesibil și poate fi achiziționat de aici.

Un alt brand cu o bună reputație în lumea electrocasnice este Gorenje. Pe eMAG găsești, printre altele, modelul Gorenje R6192FW, cu o capacitate de stocare de 368 de litri și clasa energetică A++, înalt de 1,85 metri. Nu este unul dintre cele mai încăpătoare frigidere, dar este ideal pentru 1 – 2 persoane. Și acesta are un preț rezonabil și-l poți cumpăra de aici.

Dacă vrei mai mult decât un simplu frigider, poți să te orientezi către combina frigorifică Bosch KGV58VL31S. Îți limitează puțin spațiul de stocare pentru alimente care trebuie să stea la loc uscat, dar îți oferă și spațiu pentru congelare. Capacitatea totală de stocare este de 505 litri, înalt de 191 centimetri și clasa energetică A++. Bosch are, de obicei, produse foarte scumpe, dar acest model este accesibil și-l poți lua de aici.

Dacă ai o familie cu cel puțin un copil, îți recomand o altă categorie de frigidere, side by side, adică acele frigidere cu două uși care oferă un spațiu foarte generos. Un raport bun preț – calitate este modelul Beko GN163022S, capacitate de stocare 558 litri, clasa energetică A+ (acestea consumă ceva mai mult) și tehnologie NeoFrost. Are un preț foarte bun, având în vedere categoria din care face parte și poate fi luat de aici.

Dacă ai o locuință mai spațioasă și îți trebuie un aparat frigorific pentru congelare, ar fi bine să alegi lada frigorifică Electrolux EC 5231 AOW, cu o capacitate de stocare de 495 de litri și clasa energetică A+. Prezintă și o funcție de avertizare prin care te atenționează atunci când crește temperatura din interior. Are un preț accesibil și o poți cumpăra de aici.