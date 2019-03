VIDEO Surprins în Tesla când dormea: mergea cu 120 km/h pe autostradă

Un bărbat a fost surprins când mergea cu o mașină Tesla pe autostradă cu 120 de kilometri pe oră. Asta n-ar fi ciudat, doar că el dormea în timp ce se întâmpla asta.

E plin internetul de tot felul de teste pe care oamenii le fac cu pilotul automat din Tesla. Totodată, e plin internetul și de clipuri cu șoferi care dorm la volan în timp ce mașina merge. Așa pare să fie cazul și acum, când un bărbat a fost filmat pe autostradă în timp ce dormea și mașina ajunge la circa 120 km/h.

Clipul de mai jos a fost publicat pe Twitter și nu pare deloc un experiment controlat. De ce se întâmplă asta? Ei bine, Autopilot din Tesla poate fi folosit în Statele Unite ale Americii cu mai puține restricții decât în Europa. De unde și tot felul de cazuri cu oameni care lasă condusul în seama mașinii.

Cuplul care a filmat șoferul de acum susține că au mers alături de mașina Tesla vreo 10 minute și cel din spatele volanului tot nu s-a trezit.

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. ?? pic.twitter.com/RQD2LBSnGh

— SETH BLAKE (@SethWageWar) 4 martie 2019