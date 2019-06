Terminator Dark Fate primește primul trailer, iar Schwarzenegger e mai impozant ca niciodată

În 2019, ne pregătim pentru un nou film din seria Terminator. Spre deosebire de toate celelalte iterații din ultimul deceniu, acesta s-ar putea să fie cea care contează.

Terminator: Dark Fate va veni la pachet cu premiere importante pentru fanii seriei, iar câteva detalii s-ar putea reflecta în încasări fabuloase. În primul rând, povestea vine din mintea lui James Cameron, cel care a dat startul francizei și tot el ocupă poziția de producător executiv. Regia a căzut în sarcina lui Tim Miller, pe care cei mai mulți îl cunosc după ce a realizat primul Deadpool.

Terminator Dark Fate va fi interesant și din prisma faptului că-i va pune pe același ecran pe Arnold Schwarzenegger și Linda Hamilton. Cei doi au mai jucat împreună în Terminator, dar asta s-a întâmplat în urmă cu 28 de ani, în Terminator 2: Judgement Day.

De atunci, mulți au încercat să monetizeze franciza într-un număr aparent infinit de tentative nereușite. Terminator 3: Rise of the Machines a încercat să continue premisa primelor două filme din serie, dar nu a înregistrat un succes fabulos. După aia, a venit Terminator Salvation și Genisys, niște încercări de a pune bazele unor trilogii de sine stătătoare. A urmat serialul The Sarah Connor Chronicles care a părut interesant la început, dar a fost anulat după două sezoane.

Scenariul pentru Terminator Dark Fate ignoră tot ce s-a întâmplat în filmele Terminator de la cea de a doua peliculă și continuă premisa din Terminator 2: Judgement Day. Acum, avem parte de un teaser trailer pentru el care te ajută să înțelegi cum au evoluat personajele tale favorite, cum a îmbătrânit Linda Hamilton în rolul lui Sarah Connor și cum arată Schwarzenegger.

Terminator Dark Fate este produs de Paramount Pictures și va ajunge în cinematografele din întreaga lume pe 1 noiembrie 2019. Distribuția este completată de Mackenzie Davis, cunoscută mai ales pentru rolul recent din Tully, cu Charlize Theron în rolul principal.