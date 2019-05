Terifiantul Saw se reinventează cu comediantul Chris Rock la cârmă

În mod surprinzător, comediantul Chris Rock pe care îl știi din show-urile sale de stand-up și dintr-o serie de comedii, a decis să se implice în reinventare francizei Saw.

Primul film din seria Saw a ajuns pe ecrane în 2004 și a făcut valuri la nivel global. Nimeni nu se aștepta ca un film horror cu un buget mic să se transforme într-un fenomen cultural cu o serie stufoasă de continuări. Acela a fost creația lui James Wan (Aquaman) și a lui Leigh Whannell (Insidious).

Lung metrajul original spunea povestea criminalului în serie John Kramer, interpretat de Tobin Bell. În Saw, vedeai oameni chinuiți în cele mai terifiante moduri în timp ce încearcau să scape de moarte într-un mod, de cele mai multe ori, imoral. Soluția era de multe ori evidentă, dar modul în care erau construite scenele îți ridica tensiunea.

Saw a devenit un fenomen global și s-a reflectat într-o serie de continuări în perioada 2005 – 2010. În total, la momentul respectiv a fost vorba de șapte filme. Lionsgate și Twisted Pictures au mai publicat un Jigsaw în 2017, dar, de la momentul respectiv, nu au mai existat speculații legate de o eventuală continuare, până acum.

Conform unui raport al publicației Variety, Chris Rock a inițiat un parteneriat cu Lionsgate pentru a reface de la zero întreaga poveste din Saw cu o nouă serie de pelicule. Deși fanii îl știu datorită umorului său, Rock s-a declarat ca fiind un fan înrăit al genului horror. ”Am fost un fan al Saw încă de la primul film lansat în 2004”, a spus comediantul. ”Sunt foarte entuziasmat de oportunitatea de a duce asta într-o loc nou foarte intens și întortocheat.”

Anunțul colaborării dintre Lionsgate și Chris Rock a fost făcut de șeful companiei de producție americane. Joe Drake a confirmat că că prima parte din noua serie va ajunge în cinematografe pe 23 octombrie 2020.