Televizorul Philips care îți transformă sufrageria într-o sală de cinema

În 2019, dacă ai căuta un televizor nou, probabil că ai avea nevoie de câteva caracteristici ca să știi că nu dai bani aiurea pe un produs de tipul acesta. Pe baza unui nou model Philips, seria 7300, am alcătuit lista de caracteristici și recomandări pentru achiziția ta.

Ca multe alte tehnologii, și televizorul a cunoscut perioada sa de explozie, apoi de stabilizare cu funcții care au devenit între timp iconice. O ultima dezvoltare accelerată a fost când televizoarele au devenit inteligente. Și asta nu s-a întâmplat peste noapte, ci de la an la an. Între timp, și zona aceasta s-a stabilizat.

Sunt pe piață câteva sisteme de operare stabile, sunt câțiva producători consacrați și gama de produse e foarte diversificată. Am profitat de intrarea pe piața din România a seriei Philips 7300 ca să analizez ce înseamnă un smart TV în 2019, dar și care ar putea fi acele caracteristici care să îți fie ție bune ca utilizator final. Și înainte de orice achiziție ține cont de-un lucru: poate că produsul perfect nu există, dar cel care să îți satisfacă cele mai multe nevoi cu siguranță a fost deja inventat și e disponibil.

Ce e noua serie Philips cu Android TV

Am zis mai sus că e vorba de televizoare smart, iar acestea sunt caracterizate de un sistem de operare. În cazul acesta este Android TV, popularizat de Google pe telefoane și ajuns de câțiva ani și pe televizoare. Unul dintre avantajele acestuia e că poți configura televizorul, cu datele datele de acces la serviciile Google, direct de pe telefon.

În cazul seriei 7300 de la Philips, sunt șase modele cu următoarele diagonale: 43, 50, 55, 58, 65 și 70 de inci. Am testat versiunea de 55 inci care are numele ceva mai lung sub forma: 55PUS7304. Pe toate le vei găsi așa în magazine, doar că se schimbă primele două cifre – aceea e diagonala. Și mai găsești ceva comun între toate: designul. Compania susține că-i dezvoltat în Europa, cu echipă de design în Amsterdam, iar metalul cu un finisaj premium predomină în structura fiecărui televizor.

Pe aceste modele poți avea și stand rotativ până la diagonala de 58 inci, inclusiv, iar designul este identic de la 43 inci la 65 ini. La modelul cu diagonală de 65 inci standul este fix. Totodată, mai trebuie să știi că versiunea de 70 inci are stand diferit, pentru stabilitate. Astfel, în funcție de preferințe, de ce cameră ai și cât de mare vrei diagonala, ai de unde alege. Mai departe ai caracteristicile seriei.

Cel mai popular sistem de operare de pe telefoane acum pe televizor: Android TV cu Google Assistant

Configurarea televizorului Philips cu Android TV e simplă: conectezi la Wi-Fi, accesezi de pe telefon site-ul androidtv.com/setup – telefon pe care ai deja contul Google și serviciile tale – și acestea ajung, ca prin magie, pe TV. Mă rog, știi că nu e magie, dar așa se simte. Tot prin Android TV ai acces, pe televizor, la aplicații din magazinul Play și la unele incluse de Philips în propria sa galerie. Desigur, nu lipsesc Netflix, YouTube sau un browser de internet, dar astea au devenit cumva evidente.

Philips oferă, în plus, buton dedicat pentru Netflix pe telecomandă. Și un alt buton de mare ajutor poate fi cel pentru Google Assistant. Apeși, vorbești, ceri melodii pe YouTube sau doar verifici vremea și diverse alte informații online. Televizorul funcționează și cu Alexa, în caz că ai boxe de la Amazon și ai vrea să le folosești în tandem cu TV-ul.

Cea mai mare funcționalitatea la un TV cu Assistant și control vocal e că poţi chiar să controlezi alte dispozitive inteligente din casă, care-s compatibile cu serviciul Google. De exemplu, poţi să reduci intensitatea luminilor sau să setezi termostatul doar prin control vocal. Altfel spus, zilele în care căutai telecomanda televizorului sunt de domeniul trecutului. Acum poţi folosi vocea pentru a controla un televizor smart ca cele din seria Philips 7300.

Nu în ultimul rând, poți personaliza interfața televizorului. Dacă într-o anumită perioadă vrei să accesezi numai YouTube și-o altă aplicație, iar peste o săptămână doar Netflix nu-i o problemă. Pe interfața televizorului Philips poți scoate în evidență ceea ce ai nevoie într-un anumit moment.

Calitatea imaginii prin detalii și sunet

Model 55PUS7304 din seria 7300 a Philips are rezoluție 4K, dar rezoluția, de sine stătătoare, nu înseamnă mare lucru. Ai doar mai mulți pixeli într-un spațiu dat. Ce-i important e cum sunt folosiți acei pixeli prin diverse tehnologii secundare. Iar în acest caz Philips bifează câteva dintre cele mai tare la momentul actual. E vorba, pe imagine, de Dolby Vision și HDR10+, iar pe sunet de Dolby Atmos. Totodată, calitatea imaginii e susținută de procesorul de imagine P5, deja celebru.

Procesorul este producție proprie, cu numele complet Philips P5 Perfect Picture Engine. Detaliile au mai multă profunzime, culorile sunt mai vii, iar tonurile pielii sunt reproduse cât mai aproape de starea lor naturală. Totodată, contrastul este atât de bun, încât vei sesiza toate detaliile pe care altfel le-ai fi ratat. Procesorul e important și pentru cum e redată imaginea pe ecran, iar în acest caz n-ar trebui să-ți faci griji, indiferent că meciul de fotbal este într-un ritm alert sau că filmul e plin de faze tari.

În ceea ce privește HDR10+, ei bine, acesta e noul standard de calitate pentru imagine. Asta pentru că, pe lângă imaginea propriu-zisă, videoul vine și cu un pachet de metadate care sunt „citite” de televizor și interpretate, astfel încât să reproducă toate detaliile – la maximum. Unde e sesizabilă diferența între conținutul obișnuit și cel HDR10+ e aproape peste tot. Nivelurile de contrast, culoare și luminozitate sunt reglate de la un cadru la altul, astfel că sunt la cea mai înaltă calitate. Indiferent dacă este vorba de un serial care nu trebuie pierdut sau de o nouă superproducţie, umbrele vor fi mai profunde, negrul mai intens, iar în suprafeţele luminoase chiar vei putea vedea ceva, nu doar pete de alb. Desigur, culorile sunt redate cu o acuratețe mai mare.

În ceea ce privește standardele Vision și Atmos de la Dolby, acestea sunt un punct în plus pe care să-l ai în vedere când îți cumperi un televizor nou. Asta pentru că la sunet și la imagine niciodată n-ar trebui să faci compromis.

În cazul Dolby Vision, acesta e similar HDR10+, doar că spre deosebire de acela e un format propriu dezvoltat de Dolby. Cerințele pentru fiecare dintre ele sunt un pic diferite, de aceea e important când un producător oferă un hardware compatibil cu ambele. În cazul Atmos, acest standard dezvoltat de Dolby este menit să ofere experiențe audio surround mult mai imersive – similare celor din sala de cinema, dar acasă la tine.

Ambilight. Ca să fii cu adevărat parte din divertismentul care îți place

Tehnologia aceasta încă este, și dovedește asta în fiecare an, una dintre cele mai bune idei pentru a extinde divertismentul de pe ecran pe pereții camerei în care vizionezi ceva.

În cazul seriei 7300 de la Philips, Ambilight este asigurată de LED-uri dispuse pe cele trei laturi ale televizorului. Pe scurt, când o activezi, filmele și jocurile sunt mai captivante, iar muzica primește un spectacol de lumini care să te scoată un pic din monotonie.

În momentul în care vizionezi ceva – un film, un serial, poze sau chiar un joc – ce vezi pe ecran devine mai mare odată cu „prelungirea” pe spate, pe perete. LED-urile dispuse pe cele trei laturi, controlate inteligente, proiectează culorile de pe ecran pe pereţi și în cameră, în timp real. Și poți controla cum vrei acest joc de lumini, fie ai o singură culoare – ceea ce ar fi tare plictisitor – fie lași totul pe dinamic, pe explozii de culori – ceea ce îți recomand, mai ales pentru filmele cu supereroi, de exemplu.