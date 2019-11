Telekom sfidează veștile despre vânzare: Black Friday cu telefoane la zero lei

Telekom a fost sub un tir de zvonuri despre vânzare anul acesta. Chiar și așa, tot a pregătit o ofertă de Black Friday și-a dezvăluit-o acum. Telefoanele la zero lei sunt pe listă, dar și HBO Go.

De Black Friday, Telekom va avea smartphone-uri la zero euro împreună cu abonamente cu minute naționale și net nelimitat. Cele mai noi și populare smartphone-uri sunt disponibile acum la zero euro – Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A20e, Samsung Galaxy A30s, Huawei Y6 2019, Huawei Psmart Z, Huawei P30 lite. Aceste oferte sunt disponibile la portare, împreună cu un abonament care începe de la 10 euro.

Tot pentru Black Friday, Telekom oferă la fiecare ofertă de abonament cu telefoanele din promoție, clienții primesc un voucher cu o reducere de 100 euro la zborurile Blue Air valabile până în data de 24 octombrie 2020.

Binging de la Telekom pentru Black Friday

În aceeași campanie de Black Friday, clienții care se abonează la serviciile operatorului începând cu 11 noiembrie vor avea 50% reducere din valoarea abonamentului. Asta timp de șase luni. Iar pentru 2 luni vor avea HBO și HBO Go gratuit. Ca idee, abonamentul la HBO Go costă patru euro pe lună, dacă nu-l prinzi în oferta de acum. Totodată, este tipul de serviciu pe care îl oferă și grupul Digi | RCS-RDS într-un pachet pentru aplicația Digi Online.

Înainte de Black Friday, Telekom susține că a avut ceva succes cu vânzarea de cartele în Mega Image și Carrefour. Oferta Mobil Nelimitat, lansată în vară, a ajuns la 100.000 de utilizatori. Ca idee, dacă alegi așa ceva, independent de Black Friday, ajungi să te conectezi în mai puțin de cinci minute, de la achiziție la activare.

Mobil Nelimitat a fost încercarea operatorului de-a crește baza de utilizatori acolo unde Vodafone, de exemplu, a câștigat pe prepay, iar Digi | RCS-RDS a câștigat prin costuri mici.

Campania de iarnă sunt disponibile în perioada 15 noiembrie – 31 decembrie 2019.