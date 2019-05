Telefonul tău este o mină de aur pentru vânzători de reclame: câte informații trimit ”înapoi”

Oricine știe sau ar trebui să știe că activitatea întreprinsă de tine pe mobil este monetizabilă pentru diverse companii. Până de curând însă, nu era evidentă amploarea acestui fenomen.

Chiar și dacă investești 1000 de euro într-un telefon, este puțin probabil să nu te confrunți cu reclame în multe dintre aplicațiile pe care le folosești. În contextul în care utilizezi servicii gratuite precum Facebook, Instagram sau Google, te aștepți ca giganții din spate să facă bani de pe urma ta. La aceștia se adaugă însă creatorii de jocuri aparent gratuite, dar și creatorii de mobile care îți preinstalează aparatul cu aplicații inutile pentru a mai lua niște bani de la un dezvoltator, după ce au luat o avere de la tine pe smartphone.

Trecând însă peste aceste detalii de fond, un nou raport de la The Washington Post s-ar putea să supere destul de mulți utilizatori de telefoane mobile. Publicația americană a făcut un parteneriat cu o firmă specializată pe securitate cibernetică pentru a vedea cu precizie elvețiană care sunt datele de pe mobilul tău livrate către diverse companii specializate pe tracking. Vorbim practic de firme care preiau informații de pe telefonul și le monetizează într-o formă sau alta, direct sau prin comercializarea lor la terți.

Fenomenul este unul cunoscut și are loc de mult timp în industrie, dar probabil că nu te-ai fi așteptat să se desfășoare la o asemenea amploare. ”Într-o noapte de luni, o duzină de companii de marketing, firme de cercetare și alți mâncători de date personale au primit rapoarte de la iPhone-ul meu. La 11:43 p.m., o companie intitulată Amplitude mi-a aflat numărul de telefon, adresa de email și locația exactă. La 3:58 a.m., o altă companie intitulată Appboy a primit un număr unic de urmărire al aparatului meu. La 6:25 a.m, un tracker (urmăritor) intitulat Demdex a primit un mod de a identifica smartphone-ul meu și a trimis înapoi o serie de alte trackere cu care să se împerecheze.”, se arată în raportul publicației The Washington Post.

Deși întregul fenomen pare să fie destul de abstract, este important să ai în vedere că nu toate aceste acțiuni detaliate mai sus sunt malițioase. Problema ține însă de lipsa de transparență a acestui comportament, faptul că prea puține aplicații îți explică ”pe românește” că aceste activități au loc.