Telefonul Huawei de la Digi de care vei avea mare nevoie în 2020

Grupul Digi | RCS-RDS promite că o să se bată de la egal la egal cu ceilalți operatori pentru tehnologia viitorului. A început cu un telefon de top. Dacă te miră prețul, trebuie să știi că îl va face să merite cu adevărat din 2020.

La aproape o lună distanță, grupul Digi | RCS-RDS și-a anunțat rețeaua 5G, iar ANCOM a anunțat demersul pentru licitația 5G. În cazul operatorului, primele stații de bază au fost instalate în iulie și august cu suportul Ericsson și Huawei și sunt disponibile în București – la food court în mall, câteva parcuri și în centrul vechi. Pe listă sunt și orașele Constanța și Mamaia, Oradea, Cluj și Iași, în primul val.

De cealaltă parte, ANCOM a prezentat și prețurile pentru spectrul 5G. Și, ei bine, prima veste bună e că statul vrea mai puțini bani. Mai precis, 580 de milioane de euro, ceea ce ar putea face adopția 5G mai ușoară. Cu toate astea, pe ce telefon ai putea folosi noul standard al internetului mobil?

Digi are deja un smartphone de top pentru 5G

Pe lângă un telefon de la Xiaomi, Digi s-a asigurat că are și unul de vârf. Iar în acest caz e vorba de Huawei Mate 20 X. Acesta a fost prezentat în toamna lui 2018, odată cu seria Mate 20, dar abia acum începe să se facă remarcă, în versiune 5G.

Huawei Mate 20 X 5G are un ecran OLED cu o diagonală de 7,2 inci FHD+, procesor Kirin 980, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Pe spate are același sistem foto de pe Mate 20 Pro (40 MP + 20 MP + 8 MP), doar că senzorul telefoto oferă un zoom optic de 5x. În față are o cameră de 24 MP. Bateria este de 4200 mAh și se încarcă rapid la 40 de wați.

Digi vinde acest telefon Huawei cu 6.300 de lei (site operator). Îl poți lua și la abonament, dar, deocamdată, operatorul n-are un abonament special pentru 5G.

Live de la concert cu 5G și realitate virtuală

Orange, în popularizarea 5G, a mers un pic mai departe. A folosit telefoane Samsung Galaxy S10 5G și-a făcut live la Untold, de pe scena principală. Miza tuturor operatorilor e pentru 2020. Atunci vom putea să ne bucurăm cu adevărat de noul standard.

În cazul Orange, operatorul a asigurat transimisiuni live realizate în realitate virtuală, la 360 de grade, cu tehnologie 5G și telefoane Samsung la Untold ca să le arate clienților la ce se pot aștepta, ca performanță. De cealaltă parte, Digi, deocamdată, nu a detaliat planuri, doar a anunțat lansarea în iunie 2019, după ce Vodafone a introdus abonamente 5G.